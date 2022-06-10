目前全力在房仲業衝刺的永義房屋竹北勝利富程加盟店店東盧玟臣，過去曾經參與過《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等電視戲劇演出，今年4月正式加盟，短短2個月不到的時間，團隊已經繳出近3,000萬元的亮眼成績單。

在加入永義房屋之前，盧玟臣以自營品牌在房仲業經營，做的有聲有色，也是當地知名房仲，但他始終認為「品牌力」有其重要性和必要性！因為自營品牌較難有制度的管理經紀人作業，且店東成功很難被同仁複製，所以得知永慶房產集團在2021年7月推出全新加盟品牌－永義房屋，他第一時間帶領團隊轉招加盟，目標是今年要拿下「永義房屋全台店總業績第1名」的寶座。

十幾歲就開始半工半讀的盧玟臣，至今做過臨時工、加油站員工、新竹科學園區業務、汽車業務等形形色色的職位，2012年加入房仲業，就是看到朋友經營得不錯，認為不動產業是可以永續經營的事業，沒想到一做就是10年。

盧玟臣帶領團隊力拼今年「永義房屋全台店業績第1名」的寶座。（永慶房產集團提供）

擅長土地交易 深刻體認強大品牌力的重要

入行十年，歷經多個自營、加盟品牌的盧玟臣透露，剛開始入行時，因為自己擅長土地整合交易，並非住宅買賣，那時候認為這些品牌走得路、跟他想要的不一樣，所以主動選擇離開。

2019年開始，盧玟臣成立自營品牌，專注發展最擅長的土地整合，足跡橫跨台南、桃園、竹北等地，許多外地來的客人，因為不熟悉竹北的在地房仲品牌，洽談過程，往往要花費很多心力贏得對方信任，讓他深刻體認到強大品牌力的重要性。

因為土地總價往往是億元起跳，以自營品牌洽談案件時，客戶顧慮多、感受更深刻。盧玟臣認為，一個厲害的經紀人、搭配一個強大的品牌作後盾，將更能發揮一加一大於二的效益！特別是第一次接觸時，客戶看到永慶房產集團名片的瞬間，往往有一種安心的神情。

盧玟臣說，自己曾經在永慶加盟品牌服務過，認為品牌力跟經營理念都相符，所以考慮加盟時，當然以永慶房產集團旗下加盟品牌為優先。

入行十年，深刻體會到品牌力的重要，盧玟臣從自營品牌轉招，成立永義房屋竹北勝利富程加盟店。（永慶房產集團提供）

積極分享經驗 用心培育新血

在培育人才上，盧玟臣也指出，一開始因為沒有遇到好的前輩帶領，只能靠自己不斷碰撞、累積出自己的專業，因為不想讓同仁再有這樣的辛苦經歷，所以，他現在不吝嗇於跟同仁分享成功和失敗經驗，也能抓準時機、適時引導與介入助攻，讓新人快速成長、有業績和成就感。

目前團隊有12人，除了最擅長的土地、建地、農地之外，包括一般住宅、商辦大樓等類型，團隊也都積極經營。值得一提的是，試營運到正式成立短短2個月，累積成交近20件、業績也直逼3,000萬元。

而永慶房產加盟四品牌的聯賣制度，也讓成交速度加快許多。他分享，過去自營品牌時，尋找買方的速度一定比較慢，因為只有1間店在服務。現在接到物件、透過跨品牌聯賣制度，很快就能找到買方。

再加上〈永慶房仲網〉、〈永慶快搜APP〉、〈i智慧系統〉等數位行銷資源的協助，也是加快成交的重要助力。盧玟臣表示，這些高效率工具和平台，對同仁在服務上有很大的幫助，尤其房仲是業務工作，每個月業績都歸零，要持續把各方面能力都發揮到淋漓盡致，才能保持穩定的表現。

在培育人才上，盧玟臣積極分享成功和失敗經驗，適時介入助攻，協助新人累積實戰經驗。（永慶房產集團提供）

今年目標全台第一 明年開出第二店

管理上除了有店長協助，他也會請同仁設定個人目標，不管是年底前要買車、2年內要買房都行，並要求他們將目標放在桌面上，不斷提醒自己，因為他就是這樣一步一腳印完成。所以他不會另外設定經紀人的個人業績目標，但只要同仁工作上遇到瓶頸、前來求助，他都會幫忙找出問題；也會協助陪同跟客戶洽談，讓同仁在一旁觀摩與學習。

盧玟臣坦言，一開始沒想過要成立這麼大的團隊，但是一直有人想要加入，雖然正式開幕才一個多月，員工座位區已爆滿，卻還有人想要加團隊，所以他們已經在尋找新店面，想讓同仁有更舒適的工作空間。

談對團隊的短期目標，盧玟臣期許2022年要力拼「永義房屋全台店業績第1名」！為了這個目標，他寧願自己半年沒賺錢，也要幫同仁建立扎實的基本功，盡快讓每個房仲新人都能獨當一面，擁有穩定且強大的的服務力。緊接著，2023年他規劃開出第二家店，持續向上挑戰，也給同仁更寬廣的事業舞台。