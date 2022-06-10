【愛傳媒朱亞君專欄】前兩日周慕姿與洪仲清兩位心理師有場直播對談，很精彩。​

當中有一小段，慕姿說完自己的故事分享，電腦螢幕太大，幾乎看到她眼中閃爍的淚光，有一瞬間，我真怕她在直播中哭出來……

那是慕姿講到她小六時的一個經驗，大意是某次班上有個選舉，應該是慕姿最能擔當的，但一番操弄，同學都沒投給她。老師笑笑的對慕姿說：「好像有同學很不喜歡你喔？來，大家輪流上台說說周慕姿的缺點，讓她可以檢討一下。」​

於是同學一個個上台，其中有位是好朋友，上台淚水就潰堤了，小小的孩子哭著說我也不知道要說什麼……

吼，好殘忍……

慕姿說儘管那當下心緒如海嘯般複雜，但她用情緒隔絕的方式，讓自己站得很遠、很麻木，她只求老天趕快讓這一切結束。​

這是很典型會發生在校園的霸凌，老師不用自己來，用誘導以團體的壓力來霸凌。而孩子說不出口，也沒能力反抗權威者，卻很可能影響到日後人際，埋在心理成為創傷。​

在對談中，第一次仲清心理師請慕姿跟小慕姿對話。​慕姿作了分析。​第二次仲清心理師再請慕姿心理師用大人的角度，去看看小慕姿發生了甚麼？我們可以怎麼幫助這孩子？​

慕姿心理師說了幾句，然後眼睛就紅了……我其實很感動。心理師不是萬能的，心理師也有她埋在心裡的傷，那是她能「共感」的根源。​儘管書上已經寫過一次，但面對鏡頭重回現場，描述了自己生命中的羞辱創傷，我覺得那真的是非常勇敢的事啊。​

就像慕姿在書中寫著：​（以下摘文）​

我想要先請你，試著把你遭遇過，覺得受傷、脆弱，甚至帶有著羞恥感、罪惡感的經驗與記憶，寫下來，或是對著自己說出來。​

為什麼一定要說出來呢？​

面對羞辱創傷，當時的情景，會因為被他人對待或傷害的關係，成為我們生命中的一個汙點，自己的被羞辱記憶。但是，這個記憶是被他人「扭曲過的」。也就是說，是因為我們以他人的觀點為觀點，以他人的感受為感受，而重塑了這個記憶本身。​

這個記憶本身的「訴說權」，它是什麼樣子的，而我們遭受了什麼，是怎樣的感受與情緒，就這樣，都箝制在他人的手上。​

因此，去描述、理解自己到底經驗了什麼，當時是什麼樣的感受與情緒，而這又怎麼影響了我們，是一個很重要的自我療傷的階段，也是幫助自己理解：​這些經驗本身，對我們產生了什麼影響，造成我們會成為現在的自己。​

當我們不說出來，我們無法擁有力量，去阻止施加創傷者。當這些是祕密，他們會以為自己仍然可以這麼做。而「祕密」，會讓這個羞恥感，繼續留在我們身上，使得我們承擔這些，變成我們性格中的一部分。​

把這些羞恥感還給對方。​

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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