億光(2393)公布5月營收19.71億元，月增44.91%、年減13.40%。受到大陸COVID-19疫情防疫封控措施影響，4月營收明顯下滑，月減33.03%。5月出貨狀況逐漸恢復，億光前5月營收88.33億元，年減13.65%，法人預估6月營收動能向上。不過億光、富采已遭外資、自營商轉賣超，投信也連日賣超，而惠特獲外資、自營商力挺，卻不敵大盤賣方壓力，LED三雄周五集體收跌逾1%，皆在均線下修正。

億光今年第二季方面，雖不像第一季有春節假期影響，但因大陸蘇州廠受封控措施影響，且供應鏈受阻，法人預估營收55.14億元，季減0.03%、年減18.40%。法人投資建議方面，因公司發展策略著重於利基型產品，有助於避開大陸廠商低價競爭，整體營運體質朝正向發展。但受大陸疫情影響，今年第二季營運缺乏成長動能，投資建議維持區間操作，目標價55元。

2022年方面，可望受惠Mini LED背光、車用、不可見光產品出貨持續增長，但先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求轉弱。法人預估，2022年營收233.25億元，年減6.78%。獲利能力方面，考量營收表現平穩，產品價格在大廠擴產後將呈現持平至下跌走勢，預估毛利率27.20%，維持2021年之水準。營業利益年減11.19%。考量業外收益、稅率維持穩定，預估稅後純益18.11億元，年減6.63%，EPS為4.08元。

同為LED大廠的富采投控(3714)日前也公布5月營收，5月營收25.56億元，月減13.40%、年減19.3%，累計前5月營收140.55億元，年增8.44%，公司預期，上海解封後，供應鏈仍需要時間恢復，第二季營運恐較第一季下滑，第三季營運則可望回溫並優於第二季，今年營運力搏與去年持平，甚至成長。法人投資建議同樣維持區間操作，目標價給予67元。

尚未公布營收的惠特(6706)則獲外資給予買進評等，目標價為200元。