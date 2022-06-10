可成(2474)公布5月營收為19.5億元，月增74.5%，年減40.3%。2022年前5月累計集團合併營收為新台幣102.94億元，年減47.7%。可成表示，市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察疫情及整體供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。整體而言，可成出售泰州廠造成的比較基期效應將逐漸淡化，來自新領域、新產品、新客戶的貢獻，對公司將有所挹注；預期營收及獲利可望逐漸復甦。

5月營收月增主因大陸組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度。觀察需求面尚稱穩定，第二季底、第三季初可望加快出貨速度。營收年減則因去年同期供應鏈限制尚未浮現，大陸疫情亦屬可控，相對高基期所致。

可成表示，相較於去年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，今年的變數則在於物流、運流瓶頸及通膨惡化。俄烏戰事、中國封控，干擾運流導致超額下單，尤其是終端品牌，近期庫存壓力浮現；高通膨則壓縮終端市場消費力。

觀察各產業對下半年旺季看法趨於謹慎，為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，可成將持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並予以動態調整。

隨著產品世代交替及市場需求結構性改變，可成除在既有客戶群中持續深耕，同時亦拓展新客戶與新的投資機會，以均衡營收來源、降低對單一客戶倚賴程度。