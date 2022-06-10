斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團10日到高雄展覽館與高市府簽訂夥伴協定，盼未來以更緊密關係深化經濟、文化、教育領域的合作，簽署協定時雙方談話愉快，高雄市長陳其邁更以幽默逗趣的方式開玩笑宣布「已取消訪團回國的班機，必須在高雄多留幾天」，此話也讓全場哄堂大笑。

此次高雄與布拉提斯拉瓦省的締結夥伴簽訂儀式由省長德若巴與高雄市長陳其邁簽署，布拉提斯拉瓦省也成高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市，將全面促進經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域合作。

陳其邁表示，COVID-19疫情衝擊斯洛伐克時，高雄捐贈30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省，斯國也在台灣疫情艱困時刻回贈16萬劑AZ疫苗，他認為這是一個善的循環，經過多次視訊往來，雙方希望能全面提升2個省市的交流層級，因此高雄與布拉提斯拉瓦省決定締結為夥伴城市。

陳其邁指出，中山大學將提供10個全額獎學金名額給斯洛伐克學生，並給予斯洛伐克2個老師進修名額，另外，在產業部分，比如友達、台達電都在斯國有相當大的投資，可以說是台商前進歐盟市場非常好的基地，加上人力素質、教育及經商環境都非常優越，希望未來高雄可利用智慧城市、高科技產業及智慧電動巴士等相關產業與斯國全面合作。

德若巴致詞時表示，此次親訪台灣感受到台灣人的溫暖與熱情，跟台北比較起來，高雄更讓人覺得賓至如歸，可說是台灣的支柱，希望未來雙方有進一步學術、科技、藝術等層面的交流，在民主與自由上也會跟台灣並肩前進，他還另外透露比較喜歡輕鬆點的交流方式。

陳其邁在交流空檔突然起身發言表示，他代表高市府宣布「原訂參訪人員10日回國的班機取消，他們必須在高雄多留幾天」，此話也讓引發全場哄堂大笑。另外，他也希望疫情和緩之後，可以到布拉提斯拉瓦參訪。