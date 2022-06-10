美國國家航空暨太空總署（NASA）正在啟動一項有關不明飛行物（UFO）的研究，這是邁向高風險、高度影響力科學的新舉措之一。

NASA今天宣布正籌組一個獨立團隊，探討有多少關於不明飛行物的已知資訊，以及還需要多少資訊才能瞭解目前無法解釋的目擊事件。專家們還將考慮未來如何最適切地利用這些資訊。

美聯社報導，主管科學任務局（Science Mission Directorate）業務的NASA助理署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）坦承，傳統科學界可能會認為，NASA冒險涉足這個爭議話題是一種「背叛」，但他強烈否認這樣的看法。

朱布肯在美國國家科學院（National Academy of Sciences）網路直播中說：「我們不會迴避聲譽上的風險。我們堅信，（要瞭解）這些現象的最大挑戰，在於這個領域缺乏資料。」

NASA將這項研究視為試圖解釋所謂「不明空中現象」（UAP）的空中神秘目擊事件的第一步。

這項研究將於今年秋天展開，持續9個月時間，經費不超過10萬美元。研究將完全開放，也不使用機密軍事資料。

NASA表示，團隊將由天文物理學家史波格（David Spergel）領導，他同時也是促進科學研究的塞門斯基金會（Simons Foundation）主席。史波格在記者會中說，研究時，唯一會先有的觀念，就是「不明空中現象」可能有多種解釋。

他說：「我們必須以謙遜的態度來研究所有這些問題。我的職業生涯多半都在研究宇宙，我可以告訴大家，宇宙有95%的組成仍屬未知，所以還有很多我們不明白的東西。」