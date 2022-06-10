兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案再添1例，新竹台大分院新竹醫院近日收治11歲男童，確診1個月後持續發燒4日，伴有眼睛紅、草莓舌以及頸部淋巴結腫大等症狀，入院後合併有心臟衰竭與休克現象，且高燒期間出現視覺異常幻象，男童閉眼後幾分鐘後，持續看到「招財貓在招手」，所幸全力搶救下，症狀逐步穩定。

根據疾管署統計資料，今年以來台灣兒童新冠病毒感染人數已突破50萬人，多數個案為輕症患者，僅有數日發燒或是呼吸道症狀，居家休息就已痊癒。

但近日有病童MIS-C症狀，新竹1名11歲男童到新竹台大分院新竹醫院就診後，立即收治在兒童加護病房治療，小兒心臟科傅俊閔醫師在病童入院當日，就立即診斷其患有MIS-C重症。

除休克外，病童症狀還合併有心包膜積水與肺水腫現象，經醫師給予免疫球蛋白、靜脈類固醇與強心劑等藥物治療，並整合小兒心臟科、小兒感染科、兒童重症專科與小兒神經科醫師等兒科重症團隊搶救下，病童症狀逐步穩定。

參與治療團隊的小兒部陳麒年醫師表示，病童在高燒期間伴隨有視覺異常幻象等症狀，住院期間，男童表示會在閉眼後數分鐘還持續看到招財貓跟他招手，或看到異常的人影。

因擔心新冠病毒會合併腦炎等問題，由兒科重症團隊會診小兒神經科許家睿醫師評估，安排腦電圖以及腦部核磁共振攝影檢查後，初步排除嚴重腦部併發症之危險，所幸病童在高燒與休克症狀改善之後，視覺異常現象也陸續消失。

小兒感染科陳文發醫師表示，MIS-C通常在染疫孩童疾病痊癒2至6週間發生，詳細的致病機轉尚不明確，推測可能跟病毒感染後體內的免疫風暴有關，會導致全身多系統的發炎症狀，約有3分之1個案合併有休克症狀，需入住加護病房治療。

新竹台大分院指出，國外已陸續報導MIS-C重症個案，在10萬名確診孩童約有3.8人的MIS-C發病率，依目前染疫個案數推估，相關個案近期應會持續發生，家長要提高警覺。