大陸女星鄭爽因代孕棄養、涉嫌陰陽合約逃稅等負面風波，直接被官方點名為「劣跡藝人」，遭到全面封殺，就算發布道歉信，個人和工作室的帳號都被官方封禁，轉戰Instagram也有將近7個月的時間沒更新，不過今日突然更新一組接受雜誌採訪的圖片，讓粉絲們超級激動。

這組照片中，鄭爽頂著線條感十足的瀏海，畫著精緻妝容，時尚感十足，她有感而發「好像夢到過被困在暴風雨裡，然後自己也逃不出去，可能生活中有壓力的時候會夢到這樣子的夢吧」。圖片中還有接受採訪的文字版，坦言自己接到邀請之後感到非常緊張，來的路上心也一直在跳，但到了拍攝現場之後頓時就找到了狀態。

這組圖片和採訪由於是今（10）日發布，被認為是鄭爽在封殺過後得到的工作機會，不過根據查詢，這其實是鄭爽在2019年拍攝的《JALOUSE CHINA》雜誌封面，當時鄭爽人氣正旺，被邀請成為創刊號的封面人物，可見品牌十分看重，當時鄭爽封面的雜誌銷售額高達187萬人民幣。《JALOUSE CHINA》在2021年鄭爽被封殺之後刪除所有與鄭爽的相關微博貼文，僅有Instagram還留有紀錄，並沒有在近期邀約鄭爽拍攝。

《JALOUSE CHINA》雜誌2019年曾邀請鄭爽擔任創刊號封面人物。（圖／截取自Instagram）

粉絲們看到她發文紛紛給予鼓勵和安慰「看了好難過，鄭爽那會已經知道被做局了，被困住了，困在暴雨裡！」、「妳要好好生活，別理會那些不好的人，事，物。加油」、「太想妳了！注意身體健康，我們一直陪在妳身邊」，而鄭爽在今年4月曾經在youtube頻道「枸杞呢」發布語音，坦言想請大家不要因為流量去傷害別人，「因為你體會不到當下的我是什麼樣的處境」，講一講鄭爽一度哽咽，表示自己還是擁有一顆真誠的心。