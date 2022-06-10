最後一批玩具今天打包封箱，25日將啟航送到金門。（王揚傑攝）

最後一批玩具今天打包封箱，25日將啟航送到金門。（王揚傑攝）

金門縣玩具銀行去年起多次到新北市玩具銀行見習，為協助金門充實玩具庫存，新北市社會局與台灣玩具圖書館共同向民間募集玩具，歷經一年籌備，共募集到6000餘件、重達近4000公斤的二手玩具，今（10）日進行最後封箱，將於25日從台北港出航到金門，由金門縣玩具銀行接手，服務金門的兒童。

新北市社會局與台灣玩具圖書館協會合力打造新北市玩具銀行，6年來讓近20萬件的二手玩具重獲新生，並將服務擴及全國。金門縣去年起籌備成立玩具銀行，多次到新北市見習，新北市情義相挺，邀集17間公托中心、和泰汽車、宏華國際等共同募集玩具，金獅28協進會則贊助經費，萬海航運更捐贈40呎貨櫃，協助金門縣玩具銀行能順利成立。

新北市社會局長張錦麗、台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳、金獅28協進會第20屆會長陳月雲及現任會長盧佳伶等人，今日齊聚把最後的一批玩具打包封箱，裝滿整個貨櫃的玩具將於25日啟航，運送到金門後，貨櫃將變身為社區學堂，自7月展開一系列活動，服務金門的兒童、長者共學共玩。

張錦麗表示，資源再利用是聯合國永續發展目標之一，感謝台灣玩具圖書館協會的努力，不僅媒合到萬海航運免費捐贈貨櫃，以及金獅28協進會贊助航運費用才能促成本次新北與金門的合作，在呼應永續發展目標下，持續藉由玩具回收再利用，才能達到環境保護，讓愛永續傳承。

葉國芳表示，因長年回收玩具經驗就能明顯發現城鄉差距的資源不均，北部地區回收的玩具量多、品質與種類遠勝於其他地區。很感佩新北市社會局不但樂意分享玩具資源，更以公部門的力量帶動民間響應，對民間團體是極大的鼓勵。