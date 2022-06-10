晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年5月自結合併營收1857.5億元，較4月1725.61億元成長7.6％、較去年同期1123.59億元成長達65.3％，再創歷史新高。累計前5月合併營收8493.43億元，較去年同期5860.84億元成長達44.9％，續創同期新高。

台積電先前法說時預期，第二季合併營收將介於176～182億美元，毛利率介於56％～58％、營益率介於45％～47％。以此推算，第二季合併營收約5068.8～5241.6億元，約季增3.2～6.7％、年增達36.2～40.9％，連8季創高，毛利率及營益率亦可望續揚創高。

台積電總裁魏哲家日前股東會時表示，今年不含記憶體的半導體市場預期將年增約9％，晶圓製造產業年增近20％，台積電以美元計價營收年增率將達到或超越展望27～29％區間的高點，董事長劉德音進一步指出，今年美元計價營收預期將成長約30％。

劉德音表示，台積電正進入高結構性成長時期，必須做好擴廠事前部署及準備，並大幅增加資本投資。儘管未來疫情、世界經濟及半導體產業循環的不確定性，短期內將持續存在，但台積電在技術領先、製造卓越及客戶信任方面的進步，已準備好迎接未來幾年的挑戰。

魏哲家指出，今年對領先技術的先進和特殊製程技術需求強勁，將驅動台積電業績成長。公司持續看到來自5G及高速運算（HPC）相關應用大趨勢，對公司高效能運算、智慧手機、車用電子及物聯網相關應用的強烈需求，正處於掌握產業結構性成長的絕佳地位。

劉德音表示，通膨目前對半導體及科技業尚無直接影響，但全球經濟及半導體庫存確實持續修正，明年需求「目前還沒有很清楚」。不過，HPC及車用需求相當穩定、有些仍供不應求，台積電對此進行出貨調整，今年稼動率仍相當滿，業績展望均能應付。

劉德音指出，目前美國及日本新廠建設均按計畫進行中，雖然美國建廠成本高於預期，但並非無法應付，長期毛利率達逾53％目標應無問題，徵才方面目前亦達成期望人數。至於是否在歐洲設廠仍持續評估中，目前無具體方案。