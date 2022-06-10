台北世貿一館「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」為期4天，匯集眾多企業品牌及加盟業主展出無人商店、數位轉型APP系統等多元內容，出席的台北市副市長黃珊珊表示，疫情讓很多產業受衝擊，這周已公布紓困，盼經濟部再加碼，北市下周也將提出振興規畫。

黃珊珊表示，這兩年辦展崎嶇，每次展覽都是疫情嚴峻時期，今年雖有爆發，目前進入高原期，可以正常參加活動，台北是經濟重心，很多產業受波及，這周已公布紓困，希望經濟部加碼，下周將提出振興規畫。

黃珊珊指出，青年創業部分，台北市政府有找富邦銀行，今年簡易貸則增加玉山銀行，接下來青創跟一般企業也會增加到300萬額度，讓大家開創事業，也透過加盟，創業能減少走崎嶇路程，讓年輕人得到更好發展。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，此展主題推出各式合適的新營運方案，如推出軍事主題療癒系甜點、數位轉型APP系統及健康得來速餐盒；另外推出貸款免息、保證營收、小資創業等多元創業方案，期盼藉此減少新鮮人畢業即失業的擔憂，提升就業機會。

昨日議會質詢，柯文哲與王世堅一來一往互動，黃珊珊將剪輯的影片放上FB，表示自己好像電燈泡，對此，黃珊珊受訪表示，昨天兩人吵的插不上話，感覺對話很有趣，她覺得自己很干擾才會這麼說。此外，外傳周家宏轉投黃珊珊團隊，黃珊珊則說，人才是寶貝，因為很多工作需要很多人，看到好的人才都要爭取。