依中央流行疫情指揮中心公布，基隆市10日新增確診人數達965例，也是疫情爆發以來，基隆首度連續兩天確診低於千例。另外，基隆市的新冠專責病房空床率也回升至33.9％。

依指揮中心公布的據據顯示，基隆市今日確診965例，其中，外縣市通報168例，佔17.41％；其中女性530人、男性則是435人。若以年齡層來分析，今日新增確診者中，以25-34歲最多，有193人、占20.00％，35-44歲次之，有153人、占15.85％。至於75歲以上的長者有47人、65-74歲有78人、6歲以下有49人。

目前基隆新冠專責病床總計有236床，目前已收治156人、空床80床，空床率33.9％；而基隆各大醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症68名、中症24名、輕症18名；部立基隆醫院收治重症2名、中症13名、輕症20名；三總基隆分院收治中症6名、輕症1名；礦工醫院：輕症4名。

全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報3814人，3602人症狀給藥；6月10日上午通報確診44人，其中43人症狀給藥。