國中教育會考今天放榜，台南麻豆區黎明高級中學共4人獲5A＋＋滿級分，64人達5A佳績；佳里區佳里國中全校積分達5A以上共42人，方軒岷同學成績5A＋＋、作文六級分，校方將頒發3萬元獎學金以資鼓勵。

黎明中學表示，今年台南市的高中免試入學把3級制改為總積分制，A＋＋為7分、A＋為6分、A為5分，作文滿分1分，總分是36分；因國中會考是標準化測驗，每年各科等級比率大約維持一樣，預估台南一中最低錄取標準為28.8分，台南女中約26.8分。

黎明校長羅家強表示，學校此次共4人獲5A＋＋滿級分，分別為黃沛慈、黃昱鈞、林心蕾、胡盛傑同學，其中胡盛傑作文六級分獲得總滿分36分；另49人達南女中預估標準，約占國三考生人數15％％；64人達積點25分（平均5A）以上，約占國三考生人數20％。

此外，黎明中學由外籍老師加強學生英文會話的議題探討、時事英文聽力的練習，本次教育會考英文聽力與閱讀A＋＋的人數比12％，約為全國比例的2倍。

佳里國中今年教育會考成績大放異彩，全校積分達5A以上共42人，達4A1B以上累積達51人，其中方軒岷同學5科成績A＋＋，作文達六級分，表現優異。方軒岷在校期間品學兼優，曾參加全市科展與數學競試均有獲優選、佳作等獎項，未來想朝電機資訊領域發展。

佳里國中校長李月華表示，除了方軒岷同學表現優異，許愛旎、陳煥文同學成績達五A9＋水準，蔡雲皓、沈少胤、許正毅同學成績達8＋水準，表現出色，展現學校學生及老師教學相長、相輔相成的成效。