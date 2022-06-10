OmicronBA.5恐成主流 羅一鈞揭國內定序情況

Omicron亞變異株BA.4、BA.5持續侵襲美國，外電報導指出，目前已佔美國病例的13％。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，很多專家預估，BA.4、BA.5的逃脫較強，其中BA.5的傳播力更高，可能成為下波主流。不過，台灣至今都尚未檢出相關病例。

羅一鈞表示，目前BA.4、BA.5在歐美的佔比上升，英國的資料看來，5月底、6月初，BA.4、BA.5的佔比分別是12％、18％，美國則是5％、8％，不過目前仍以BA.2居多，佔比過半。

許多專家預估，BA.4、BA.5的逃脫較強，很多感染BA.2的民眾的免疫效果可能會減退，預估BA.4、BA.5中，BA.5的傳播力更高一點，可能取BA.2成為下一波的主流，還有待觀察。

羅一鈞表示，雖然接種疫苗，對BA.4、BA.5的效果會減弱，但是預防重症、死亡的效果不會因為亞變異株有所不同，仍鼓勵大家接種疫苗。目前莫德納在研發次世代疫苗，希望對新的變異株產生預防效果，待結果出爐後再評估。

根據指揮中心統計，國內4月1日至今，定序的1058例個案中（260例境外、798例本土），其中BA.2佔比為96％，不分本土、境外。BA.1到4月21日為止檢出最後1例本土個案後，就再也沒檢出，境外移入個案仍在5月驗到零星的BA.1個案，但絕大多數（96%）仍是BA.2。至於BA.4、BA.5 或是其他變異株，則沒有檢出，沒有BA.4、BA.5入侵，指揮中心還會持續監測。