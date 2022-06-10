瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計人民幣對美元將在未來幾個月進一步走弱，年底為6.9。如果美元走強，人民幣對美元匯率可能會在年內貶破破7。

中國外匯儲備自今年1月以來連續4個月下降，在5月增加81億美元到3.128兆元美元，外管局表示，受到估值效應以及其他因素共同支持了5月的儲備金餘額。

隨著疫情衝擊消退，大陸出口顯著復甦。大陸海關總署統計，按美元計價，今年前5個月，大陸進出口總值2.51兆美元，年增10.3%，其中，出口1.4兆美元，增長13.5%。而5月大陸進出口總值5377.4億美元，年增11.1%，其中，出口3082.5億美元，增長16.9%，進口2294.9億美元，增長4.1%。

汪濤分析，5月出口年增由4月份的3.9%，大幅加速至16.9%，高於市場一致預期的8.0%。進口也反彈至年增4.1%，高出市場預期。進出口增速明顯改善，表明中國在逐漸走出前兩個月OMICRONE對供應鏈和物流的嚴重擾動。

汪濤分析，5月大陸的出口，對G3（美國，歐盟，日本）、東盟以及韓國和台灣出口均有所改善。此意味著其他貿易伙伴能更順利地獲得來自大陸的生產資料，或有助於緩解市場對供應鏈擾動溢出效應的擔憂。大多數主要貨物的出口增速也有所改善。行李箱和鞋類等外出活動相關的商品年增約50%、為主要商品中表現最強勁品項。