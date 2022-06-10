新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮官陳時中今公布6都本土個案累積感染百分比，北部3都疫情都下降，大致上已過高峰，中南部則仍在高原期。

陳時中今日表示，這段時間可說高原稍微往下，全台本土個案累積感染百分比平均為11.69％，6都中，北部3都都在下降，而台中、台南、高雄，累積感染百分比仍少，分別是9.73％、8.67％、10.09％，還在高原期。

至於北市、新北、桃園，則分別有12.14％、17.76％、15.24％，疫情已下降蠻多，大致上北部已經度過高峰，漸次下降，中南部則還在高原，需要觀察什麼時候過去。

另一方面，新冠肺炎單日死亡數連3日創新高，繼昨日新增211死後，今死亡數再增213例。今年以來，本土死亡數共累計2944例、確診數則有266萬5809例，致死率來到千分之1.1。

針對致死率，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民今分析，致死率變高，可能是感染黑數影響分母（確診數）所致，不過除了分母會有黑數，分子也可能有黑數，全世界都是這樣，就依掌握到的數據來做比較，當然也可以說台灣某個地方的黑數特別多，以至於產生數據的扭曲。

陳時中則表示，大家說黑數滿天飛，各國都一樣，大家都會評量其中沒有被檢出的比例，這都在統計專家的考慮中，之所以無法很清楚，有些是檢測的量能，通報的規定，都會造成黑數，我們認為這是統計上的誤差。

目前死亡的數相對較高，陳時中表示不排除會往上增加。Omicron疫情剛起來時，他認為千分之1是警戒值，指揮中心會特別加以注意，並鼓勵醫院把病人照顧得更好。