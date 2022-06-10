（今年由於股東會疫情，元大金並未開放現場參加，而是透過視訊方式讓股東參與。圖／元大金控提供）

對於2022年下半年的經濟情勢，元大金控評估，除了美國聯準會持續升息打通膨之外，還有包括俄烏戰爭、本土疫情、中國封城三大變數影響，使經濟成長動能趨緩，並造成台股向下修正，令國內金融業者面臨更嚴峻的經營環境，對此元大金已對旗下包括證券、銀行、壽險、投信、期貨等五大子公司整軍旗鼓擬定新的作戰策略，要在下半年力拚獲利佳績。

元大金也看好，相較上半年，下半年金融市場波動會相對小，在動盪市場中只要掌握市場機會，元大金控各子公司仍然可以維持獲利，達成公司預算目標，後續金控及旗下各子公司已作好準備隨時因應外部變化並適時調整執行方向。

元大金對旗下五大子公司接下來的最新營運規劃包括：

（一）元大證券：國內方面，將持續穩固核心業務的競爭優勢，致力發展新種業務以開創多個獲利引擎，並透過深耕客戶關係及進行人才培育與傳承，推展具元大特色金融商品，朝流量與存量並重的模式經營；海外方面，除建構多元業務營收結構，也將設立新加坡財富管理子公司，拓展財富管理和私人銀行業務，滿足客戶需求。

（二）元大銀行：將擴大資產規模與多元化收入來源，並在授信風險可控下，均衡提升法金及個金各項放款成長動能，也將持續深耕客群與強化手續費收益以增加獲利來源，維持獲利穩健成長。

（三）元大人壽：因應高齡化及少子化的人口結構改變，將以「投資型商品」和「傳統型商品」為雙主軸，並持續開發符合退休、醫療、照護需求的保障暨長年期商品，以滿足各類型客戶族群的理財及保障需求。

（四）元大投信：積極推動台股基金成長動能，並透過定期定額推廣，擴大主動型及被動型基金之資產管理規模。同時持續升級元大基金先生APP功能，提供投資人有感的加值服務，協助不同世代客戶掌握理財契機、創造財富。

（五）元大期貨：持續強化數位金融發展與業務獲利動能，同時發展跨境經紀業務、拓展槓桿交易業務，擴大業務成長動能，致力於成為國際大型期貨商。

元大金並分析，今年前四月較去年同期減少52億元（-40％），主要因為證券市場累計日均量較去年同期減少幅度高達18％，從4,521億元萎縮至3,707億元，大盤走跌也讓股票自營部位獲利由盈轉虧，致證券子公司獲利較去年同期減少，此外銀行子公司因升息造成固定收益資產價格快速下跌，債券市場出現數十年罕見的空頭行情，衝擊金融交易獲利，致累計較去年同期減少。