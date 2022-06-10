為持續提供旅客創新體驗，並彰顯臺灣地方特色，鳴日號觀光列車和鳴日廚房10至12月的第四季行程以「大人的品飲學」為策展主題，一次品嚐冠軍精品咖啡、台味精釀啤酒與優質花茶，走訪精品咖啡莊園與釀酒廠。限定趟次特別邀請日本烘豆職人伊藤篤臣、咖啡王子方政倫登上鳴日號分享咖啡文化，還能享用米其林二星祥雲龍吟餐廳與Goodman Roaster聯名的阿里山咖啡布丁。此外，鳴日廚房三日行程將全新上線，與第四季鳴日號系列行程同步開賣，6月13日於雄獅旅遊官網開放老客人預購，14日上午10時正式開賣。

主打「五星服務」與「五感體驗」的臺鐵美學觀光列車鳴日號，以搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程，今年初更加入「移動的五星餐廳」鳴日廚房，9月底之前的訂位皆已額滿，而日前甫結束、團費高達9萬元的環島七天行程，更有超過9成的旅客整體滿意度，吸引許多客人要求加開。

雄獅旅遊表示，鳴日號是以國際觀光列車為標準進行設計，面對接下來國境有望開放，即將迎來外籍旅客，因此將更強調連結臺灣在地特色，如6月份趟次首度推廣臺灣精品農特產，旅客可在車上品嚐有「芒果界LV」之稱的鮮切臺東夏雪芒果。10至12月份趟次則主打隨車供應以臺灣經典農產製成的飲品，包括選用競標金額5公斤52萬元的阿里山精英交流賽特等獎咖啡豆製作手沖咖啡；與臺虎精釀、蔡氏釀酒合作提供甘草芭樂、蜜餞、洛神花等風味啤酒；及堅持天然無添加、以100%臺灣在地花草果茶作為原料的小茶作優質花茶，並搭配達人講座活動，希望藉此讓旅程貼近臺灣生活，帶給旅客深度且在地的旅遊體驗。

鳴日號「大人的品飲學」以咖啡、茶、酒為主題，在咖啡品飲部份，將選用咖啡王子方政倫所生產種植的特等獎咖啡豆，並邀請日本烘豆職人伊藤篤臣親自監製烘焙，他帶著對阿里山咖啡的感動自日本來臺發展，甚至將其推廣到京都飄香。方政倫和伊藤篤臣兩位達人不僅將在限定車次登上鳴日號，與大家分享咖啡文化，還有機會在鳴日廚房行程中復刻再現米其林二星祥雲龍吟餐廳與Goodman Roaster聯名合作的阿里山咖啡布丁，並前往冠軍咖啡產地鄒築園，認識咖啡品種和杯測體驗，開啟一場細品阿里山咖啡的味蕾旅程。

而在茶、酒主題方面，除了在車上可暢飲自然花茶和臺味啤酒，更安排別出心裁的茶酒饗宴，如在中福酒廠舉辦餐酒會，由唎酒師帶領品飲每支酒的特性，再搭配品嘗宜蘭在地農漁特產元素的酒食；或是前往臺東國本農場，在日閩風格建築的三合院中擺一席秋日茶宴，感受典雅的古韻風情。

鳴日號10至12月第四季行程即將開賣，鳴日廚房三日行程也將全新上線，餐點主題為「山海原味 · 峽谷慢食」，強調後山部落特色和時令特產，運用刺蔥、馬告、飛魚、旗魚、鹹豬肉等食材入菜，將傳統原民料理以西餐細緻化的風格重新詮釋，佐以創意甜點，包含荖葉松露巧克力、小米鮮奶杜侖、柚香花茶栗子羊羹等，再搭配精心挑選的威石東酒莊風土酒款，打造一場別出心裁的餐酒晚宴。遊程部份將前進部落來趟原民小旅行，或徜徉在花蓮瑞穗田野之間，輕鬆體驗野奢樂趣。此外，為迎接確診康復者回歸正常生活，凡報名第四季行程，並出示健保快易通或數位新冠病毒健康證明，即可享300元優惠。

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