「世界最有名的企鵝」到礁溪了！長榮鳳凰酒店（礁溪）與Pingu獨家聯名，即日起至今年底推出「Pingu x長榮鳳凰 主題假期」住房專案，入住主題房除了可將全套四款限量紀念商品帶回家，還能到鳳凰藝廊與企鵝公仔拍照，體驗企鵝小點心DIY、暢玩千坪慢活SPA、享受星級美食吃到飽，到礁溪與Pingu一起度假，是您今夏旅遊首選！此外，長榮鳳凰酒店（礁溪）加碼推出「六月放大享受限時加價購」，高級洋式客房（雙人）加價購升等高級家庭房（四人），放大住房享受最高現省2,800元，這麼好康只到六月底，趕快手刀預約入住。

與Pingu一起度假 全套限量紀念商品帶回家知名動畫「Pingu」風靡全球已經超過40年，描述企鵝主角Pingu與家人及好友的生活小故事，畫風溫馨，廣受全球觀眾喜愛。長榮鳳凰酒店（礁溪）與Pingu獨家聯名，推出主題房住房專案「Pingu主題假期」，並精心設計全套的頸枕、水瓶、毛巾、帆布袋，只要入住主題房每房就贈送兩套限量紀念商品，同時還可體驗企鵝小點心DIY，並在酒店入口、大廳及二樓鳳凰藝廊，與Pingu企鵝家族合照，本次現身礁溪的有主角Pingu、妹妹Pinga及好朋友海豹Robby，表情動作俏皮逗趣，快來長榮鳳凰酒店與Pingu一起度假，創造滿滿可愛回憶。今年夏天的住房專案除了「Pingu主題假期」，還有「Pingu夏水玩」，入住即贈勝洋休閒農場體驗券，欣賞臺灣水生植物，親手製作生態瓶，把夏威夷火山蝦的生態小世界帶回家。

礁溪長榮鳳凰酒店「Pingu主題假期」活動自即日起至12/31日，「Pingu夏水玩」 活動日期：即日起至09/30日。

不用等到國旅補助，即刻入住現享補助！長榮鳳凰酒店（礁溪）推出「六月放大享受限時加價購」活動，即日起到6月30日，凡入住高級洋式客房（雙人）即可限時加價購，將房型升等為日式家庭房（三人）或高級家庭房（四人）。升等日式家庭房，一泊一食只需加價500元，一泊二食只需加價1,500元；升等為高級家庭房，一泊一食只需加價1,000元，一泊二食只需加價2,000元，放大住房享受，最高現省2,800元。

另外，六月底前入住長榮鳳凰酒店（礁溪），不限專案出示疫苗黃卡或健保快易通等疫苗接種證明，就送1,000元鳳凰幣，可用於桂冠自助餐廳、煙波亭及精品店換取與面額等值之商品（恕不找零）。「入住憑疫苗接種證明贈鳳凰幣」不限專案，各通路訂房、住宿券皆適用（惟團體、招待券、贈券、限時優惠活動恕不適用）。

長榮鳳凰酒店（礁溪）全力配合政府防疫政策，貴賓入館請務必配戴口罩並執行手部消毒與體溫量測，體溫超過37.5度者謝絕入館。全館每日定時清消，並針對貴賓易接觸的裝置加強消毒。員工每日體溫量測、配戴防疫護具。