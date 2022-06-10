苑瓊丹出道多年，演出《九品芝麻官》、《食神》等多部經典戲劇作品，其中以《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角廣為人知，劇中有著香腸嘴加暴牙的浮誇造型，加上不計形象的演出，讓她的丑角扮相深植人心，開啟演藝事業新高峰，不過近來剛入行時的絕美嫩照被挖出，與「石榴姐」一角扮相相比，讓網友直呼：「被星爺毀了」。

香港亞視日前曝光苑瓊丹36年前演出電視劇《西施》的劇照，當年她有著清純甜美的模樣，保養得宜的膚質吹彈可破，一雙濃眉大眼凸顯出古靈精怪的性格，顏值雖稱不上絕世美女，但也是在水準之上，讓人很難與《唐伯虎點秋香》「石榴姐」聯想在一起，不少網友看到她年輕時的照片直呼被迷倒，更開玩笑表示：「全被星爺要求扮醜給毀了」，不過與現在模樣相比，不見歲月在臉上留下痕跡，凍齡模樣讓人稱羨不已。

苑瓊丹剛出道時的清純模樣，讓人很難與《唐伯虎點秋香》「石榴姐」聯想在一起。(抖音、微博)

莫文蔚在電影《食神》醜化扮演「雞姐」。（中時資料照、微博）

陳凱師在電影《功夫》扮演女丑「齙牙珍」，私下真面目美到讓網友驚艷。（微博）

周星馳執導多部電影，許多女演員在劇中角色被刻意「醜化」，掀起討論熱潮，像是莫文蔚在電影《食神》中不計形象扮醜演出「雙刀火雞」，只見她右眉一條刀疤及一口暴牙，模樣看起來怵目驚心，而在《功夫》飾演「齙牙珍」的女丑角陳凱師，誇張的詮釋風格，加上刻意扮醜露出大片牙齦和暴牙，雖然鏡頭不多卻讓人印象深刻，不過真面目曝光後，這才知道她有張空靈氣質的出眾外貌，還被許多人譽為王祖賢及郭碧婷的綜合體。