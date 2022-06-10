監察委員張菊芳今（10日）發生聲明表示，擔任監委迄今約1年10月，向來兢兢業業行使各項監委之職權，並致力保障人權，近期批評者指摘與事實嚴重不符，鄭重澄清以正視聽；已公告之已結案件可受公評，進行中案件向秉嚴謹態度，努力調查中。

張菊芳透過聲明表示，調查後於勿枉勿縱下，提案彈劾案件其中包括震驚國人的長榮大學馬來西亞籍女大生遭殺害案之警政人員（進而關注改革警政績效文化）、前北港鎮長貪瀆案、與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事之羅姓前檢察官及曾姓前法官之重大違失案等6案。

張菊芳表示，長期致力關懷性別平權、兒少權益及弱勢族群保護，近年來科技日新月異，網路性騷擾等數位性別暴力日趨嚴重，故於今年2月提出網路性騷擾等數位性別暴力防治調查報告，並請行政院允應速謀改進對策以維護國人權益、會同相關機關審視相關法令，以落實防治網路性騷擾等。

此外，亦於今年5月兩公約第3次國家報告國際審查會議中，代表監察院國家人權委員會於審查會議中提出關於數位網路性別暴力防治的相關報告，獲得國際審查委員會認可，並納入結論性意見與建議第33點次，要求政府應採取一切立法及必要措施等，有效處理。

張菊芳說，戮力從公不忘初衷，致力保障人權之職權行使。於第一年經指派為兼任人權委員，參與轉型正義之林水泉遭行政不法侵害人身自由案件，提出國家人權委員會第一份調查報告、參與國際人權公約審查、防制酷刑機制(NPM)試行計畫、人權教育、國際事務工作等事項，亦參與國家人權委員會關於兒少人權之兒少安置機構及校園性侵議題之系統性訪查研究計畫。

張菊芳強調，自擔任監察委員，積極參與調查案件，且因第一年經指派為兼任人權委員，敬業嚴謹行使每項職權，盡力於每一環節，加班帶回案件繼續處理為常態，調查報告工作品質均可受公評，這為分內之事，本不足道，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽。