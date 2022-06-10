男子入侵鐵軌，檢警在周邊蒐證，找到死者遺物。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮水車寮平交道今下午發生意外事故，一名男子遭4528次花蓮往玉里區間火車輾斃，警方封鎖現場採證，初步查知，死者為家住台中的67歲男子，平交道口留有疑似死者的背包與一雙鞋，有找到一封遺書，已報請檢察官相驗，警方同時聯繫男子家屬中。

今天下午約12時15分，當時4528次區間車行經該處，突有一名男子自平交道海側處衝入，區間車司機員發現，趕緊鳴笛示警，同時緊急緊軔不及直接撞擊，男子當場遭撞斃。

根據附近住戶描述，火車高分貝連續鳴笛聲，覺得有異跑出來察看，發現平交道南側鐵軌有人遭到火車撞擊，撞擊點距平交道約數十公尺。

警方在平交道口發現一個黑色背包及一雙淺色鞋子，查出死者疑為60多歲男子，戶籍在台中，現場留有一封遺書，正聯繫家屬釐清事發原因。

受事故影響，4528列次列車在現場停留約50分鐘。台鐵表示，當時區間車上的乘客不多，車上無旅客受傷，事故發生後已安排轉乘。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，行近鐵路平交道應降速並提高警覺，如平交道警鈴已響、號誌已啟動，應停止於停止線後方，維持平交道淨空，避免發生意外。

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