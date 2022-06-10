宏碁（2353）公布2022年5月份單月合併營收為新台幣221.77億元，年減10.6%，然因供應鏈狀況改善，月增15.4%；累積前五月合併營收為新台幣1197.76億元，微幅年減1.27%。

在產品項目方面，電競事業5月份營收月增23%，Chromebook產品5月份營收月增174.5%。而宏碁旗下上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已分別公告5月份營收，全部加總5月份營收月增9.8%、年增26.8%、累積前五月營收年增34.4%。

宏碁遊戲公司5月份營收月增69.4%、年增114.6%、累積前五月營收年增28.5%，聯永基公司5月份營收月增30.2%、年增33.8%、累積前五月營收年增145.9%。

宏碁建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，5月份非PC及顯示器之事業營收占整體營收21.3%，月增12.1%、年增18.3%、累積前五月營收年增26.6%。