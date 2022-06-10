逆向衝撞騎樓波及3車 中市醉男喝到清晨酒駕肇事

台中市發生自小客車逆向撞進住宅騎樓離譜車禍，42歲楊男今天清晨6時許酒駕行經中清路段，人車失控逆向撞進騎樓，撞擊梁柱車頭幾乎全毀，自身僅受擦挫傷，但波及路旁3輛自小客車，酒測值為0.53毫克，警方將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，楊男9日深夜與朋友聚餐和酒聊天到今天清晨才離場，他酒駕自北平路左轉中清路，行車失控突然轉往文心路方向逆向行駛，碰撞停在路旁的3部自小客車後，再衝進民宅騎樓，撞上梁柱，楊車受嚴重撞擊幾乎全毀。

所幸，當時附近沒有行人，楊男身受多處擦挫傷，並無大礙。警方獲報到場，對楊男進行酒精濃度測試，酒測值為0.53毫克已超標，將楊男送醫包紮治療。

全案警方調閱周邊監視器影像，釐清肇事過程，並通知受波及之3輛自小客車車主製作筆錄，依法將楊男送辦。

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