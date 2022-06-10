品牌廠微星科技（2377）10日召開股東常會，董事長徐祥表示，隨疫情影響逐漸轉變，產業供給及需求型態也明顯改變，加上地緣政治如烏俄戰爭及高通膨對消費需求的負面衝擊，今年整體產業發展將面臨諸多挑戰，但微星仍將持續整合旗下業務行銷、研發與營運管理，以提升營運績效。

股東會中通過承認2021年度財報，去年微星合併營收達2,018.1億元、年增37.75％，毛利率19％、營益率10％，稅後純益169.21億元、年增112.6％，每股純益（EPS）為20.03元，相較前一年度9.42元大幅成長。會中並通過盈餘分配案，將配發現金股利每股10.5元，預計將於9月16日發放。

徐祥表示，2021年新冠肺炎及其變種病毒疫情蔓延，但在疫苗施打率逐步提高下，全球經濟顯著恢復成長，加上高性價比的新平台帶來換機效應，促使PC及電競相關產品需求持續成長。惟因需求激升，造成上游電子零組件供應不及，加上全球物流持續緊張，供應鏈瓶頸讓PC出貨供不應求，但微星幸賴與供應鏈和通路客戶長期維持良好關係，並密切掌握終端使用者需求，在全體員工同心協力、供應商及客戶股東充分支持下，得以妥善應變及順利供貨，造就去年再度繳出營收及獲利均創新高的成績。

因應2022年消費需求及PC產業的劇烈變化，微星科技將更積極強化營運效率及發揮研發實力，以滿足不同客戶需求，上半年陸續推出多款電競、創作者與商用系列筆電、桌機、零組件及周邊，包括甫於COMPUTEX亮相的新一代電競筆電機皇Titan GT77、行動工作站CreatorPro X17，以及搭載最強顯示晶片的MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡和X670系列主機板等高效能產品，全面備戰下半年產業旺季。

在主力PC事業之外，微星近年亦積極轉型拓展AIoT事業，陸續開發出防疫消毒AMR、車載資通訊與智慧工廠等軟硬解決方案，推進機器人、伺服器、連網、車電等ODM業務，可望持續壯大成為未來營運成長引擎。

針對俄烏戰爭，徐祥也重申，微星第一時間即配合國際禁運制裁及決議，亦無涉軍事規格產品，不過基於微星在俄羅斯經營超過20年，仍需為在地客戶保留部分維修與技術諮詢。徐祥表示，微星也將持續開展各項新事業、產品以及應用市場，以降低戰爭帶來的區域營運影響。

隨著全球環保與企業責任意識抬頭，微星也正推動永續變革，近年大力投入節能減碳與社會照顧方。在環境永續方面，微星從產品開發設計、進料生產包裝、廠內硬體更換到員工工作宣導都以能達到環保節能為優先考量。

微星自2007年首次進行內部溫室氣體盤查至今，已減少約50％排放量，繼續朝「至2030年減少60％」的目標前進。同時，微星近年在營運獲利大幅成長下，正擴大投入社會照顧，分別於新北市與桃園市成立急難救助金，未來也會將加強推廣到海外，以善盡企業社會責任。