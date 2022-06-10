111年國中教育會考成績10日出爐，新北市教育局將於6月10至21日將協助學生選填志願。淡水國中龔萬霖為新住民之子，為協助家中經濟，晚上就讀補校，白天到工廠工作，平時利用工作午休或早起工作前的零碎時間看書，會考英語科考出A＋＋，作文5級分的好成績。

龔同學表示，希望畢業後，有一技之長直接進入職場，減輕家裡經濟負擔，想以北部的公立學校電子類科為第一志願，他也勉勵學弟妹們「千萬不要因為一時的環境不佳或困難，就放棄自己的夢想，只要有心，就一定有機會，就能克服萬難。」

而崇林國中陳瑜軒同學因為免疫系統失調，影響頭髮正常生長，但他不因先天身體問題而自卑、屈服，在學校裡，她比別人更認真努力，數理是她的專長，最喜歡挑戰難題的考驗，對生活有細膩的觀察，形諸文筆喜歡分享見聞心得，這次會考她得到33.8級分，師大附中是她的理想志願，她想讓更多與她一樣有疾病困難的人看到：只要相信自己，走向陽光，每個人都很美麗。

金陵女中國中部曹桂蓁右眼天生患有PHPV(殘遺增殖性原發性玻璃體症伴有深度近視、弱視與斜視)，歷經玻璃體切除、置入人工水晶體、斜視手術等治療。然而從小患有嚴重眼疾並不影響桂蓁的學習熱忱，因為不想因眼疾受到特別待遇，桂蓁從小反而比同學加倍努力，除了課業成績保持名列前茅也熱愛運動，喜歡投籃與跳繩，還曾在跳繩比賽得到全班第一。桂蓁一直以「讓優秀成為習慣」來期勉自己，抱持著謙遜投入的態度來處事，很得同學老師們的信任與肯定，更在此次會考獲得總分29.8，其中國文及社會更是獲得A＋＋的好成績。

教育局表示，今年6月20至29日為基北區模擬選填志願時間，於6月30日公布實際招生名額，正式選填志願時間從6月30日中午12時起至7月7日中午12時截止。

教育局亦於志願選填期間即6月30日至7月7日每日上午8時至下午5時（假日除外），安排每一時段2位以上本市適性入學宣導講師提供電話諮詢服務。同時，教育局同時間提供12年國教志願選填諮詢專線（02）2960-3456分機2663、2661、2664。

為鼓勵優秀學生在地就學，新北市教育局說，設籍新北市且為新北國中畢業生，參加基北區各項入學管道，經錄取就讀市立高級中等學校，國中教育會考成績達一定標準者，將核發最高11萬元獎學金，低收入戶、失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生，每學期補助5000元助學金。