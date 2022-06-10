賭場藏身在大排水溝旁的一處樹叢內，因下雨搭建帆布遮雨。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方從樹叢內抓到不少逃竄的賭客。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區查獲天九牌賭場，有趣的是賭場不在隱蔽的室內，卻在大排水溝旁的樹林中，近日陰雨連綿，莊家還在樹林上蓋上帆布遮雨開賭，莊家為陳姓阿嬤，賭客幾乎都是的阿公級年紀，警方8日下午突擊掃蕩，直呼這群不怕蚊子的長輩真是賭性堅強。

「這樣警察來比較好逃啦」安南區破獲一處賭場竟隱身在台南市立安南醫院旁的安順大排水溝的木麻黃樹叢內，賭客清一色是50歲到70歲來自各地區的阿公、阿嬤，莊家陳姓阿嬤也已73歲高齡，大家擔心一旦遇警察上門逃不了，乾脆在野外樹叢搭建臨時賭場，反而方便逃竄。

賭場設在樹林圍繞下，沒有室內空調，連日大雨，蚊蟲孳生，卻趕不走這群長輩的賭性，場主在樹枝上鋪蓋藍白帆布遮雨，現場提供茶點，考量長輩無法熬夜，選在下午開賭。

「阿伯別躲啦，樹林中會有蛇啦」警方蒐證近2周，8日下午穿雨鞋、雨衣衝入樹叢內逮人，年長的賭客驚嚇四散，各自鑽入樹林中躲藏，最後遭警方苦勸走出就逮。查獲包含陳姓女莊家在內共18名男女（12男、6女）以「天九牌」聚賭，查扣抽頭金、賭資近1萬元及賭具。

警方查知，陳姓阿嬤靠著經營賭場維生，已多次擔任賭場莊家遭逮，這次因賭場設在戶外，屬公共場合，賭客不依社維法裁處，18人皆依照賭博罪移送台南地檢署偵辦。

破獲阿公級樹叢賭場，警員對這群阿公級賭客的堅強賭性深感佩服，私下表示，下雨後的樹林內蚊蟲特別多，埋伏時全身已遭叮咬難忍，不知道長輩如何能忍受在這種環境下賭博。