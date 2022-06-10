有意爭取民進黨提名參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清，近期勤走地方，前陣子到新屋區，並邀請「被政治耽誤的美食評論家」議員陳睿生，一起享用滿桌的客家美食。其中他最愛的就是那一大鍋客家湯圓。

鄭寶清昨(9日)在臉書談到，助理說湯圓一上桌，「我的眼睛都在發光，一口氣吃了好幾碗，非常滿足！」而陳睿生議員還偷偷告訴他，新屋人才知道的美味秘訣。

另外，鄭寶清也預告，這次除了享用美食，也走訪幾個新屋好玩的景點，好好介紹新屋這個桃園最西、最多農田的好地方，敬請期待即將上架的影片。