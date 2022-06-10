台南市麻豆轉運站改善第一期工程圖。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆轉運站改善第二期工程圖。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆轉運站於2015年落成啟用，因轉運量大，各項設施長年使用已有損耗，市府投入532萬元經費進行改善，整修道路鋪面、月台、雨棚等處，預計年底完工，可提供市民更舒適的轉乘環境，施工期間請民眾配合交通管制指引進出站區。

交通局局長王銘德表示，麻豆轉運站啟用迄今已服務逾7年，各項設施長年使用已有損耗，交通局特別編列預算加以整修改善，日前已開始動工，主要為強化道路鋪面，避免大型車輛反覆輾壓損壞，同時一併整理月台、雨棚等候車區域，維持設施美觀及功能。

王銘德指出，整修期間轉運站維持正常運作，故工程將分兩階段施作，第一階段施作工期約1個月，期間將封閉轉運站北側道路黃網格區，屆時市民朋友仍可由麻佳路一段進入轉運站，經由站區，再由麻佳路一段方向離開，並請減速慢行、遵循道路施工指引通行以維安全。

第一階段完工後將先開放通行，第二階段施作工期約2個月，將封閉麻豆轉運站月台進行地坪改善及鋼棚除鏽刷漆，期間民眾乘車處將調整至轉運站東側路邊臨時乘車處（原機車臨停區），屆時請民眾配合轉運站服務人員指引乘車。

市府公共運輸處處長吳俁之表示，麻豆轉運站改善工程總經費約532萬元。預計今年底完工，將可呈現明亮新穎的轉運門面，並提升市民更佳舒適友善的公共運輸環境。