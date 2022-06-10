在執行長馬斯克揚言要裁員並宣稱這家電動車製造商「人手過剩」（overstaffed）之後，特斯拉已經取消了原定本月要在中國舉辦的3場線上招聘活動。

但當時馬斯克並未點名在中國的人員配置。去年特斯拉的中國廠貢獻該公司一半以上的全球產量，以及其整體營收的四分之一。

特斯拉取消了原定於6月16日、23日和30日為在中國的銷售、研發和供應鏈職位舉辦的3場招聘活動。周四晚間在微信發出的通知並未說明停辦活動的原因。

特斯拉尚未回應媒體的置評請求。

目前也沒有看到原定於6月9日為「智慧製造」職位招聘員工的活動通知，不清楚這場活動是否已經按計畫進行了。

特斯拉的中國業務目前仍然允許就微信上所發布的1000多個職缺提交履歷。這些職缺包括空氣動力學工程師、供應鏈經理、門市經理，以及工廠主管和工人。

路透社日前報導，馬斯克在一封電子郵件中說他對經濟有一種「非常糟的感覺」。而在上周五發給員工的另一封電郵中，馬斯克表示特斯拉領月薪的員工人數將裁減10%，因為公司在許多領域都「人手過剩」，但他也表示將增加時薪員工的人數。

為了遏阻疫情擴散，上海在3月底展開為期兩個月的硬封控，使特斯拉在當地的生產受到重創。

根據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）的數據，特斯拉上海廠4月和5月產量分別為10,757輛和33,544輛，而路透社取得的內部資料顯示其6月產量目標訂為至少71,000輛。以此估算，特斯拉上海廠第二季產量為115,300輛，與第一季產量（178,887輛）相比大減35%，這表示上海封城造成的衝擊超乎馬斯克預期。

馬斯克4月在財報發布後的法說會上表示，上海廠第二季產量可望維持與第一季差不多的水準，甚至可能略高於第一季。

特斯拉今年首季業績表現遠超出華爾街預期，儘管上海封城影響生產進度，但馬斯克仍然樂觀預期公司今年總交車數可望實現60%的增長，也有信心未來幾年全年交車都將維持50%的成長力道。