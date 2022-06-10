周五大盤頹勢，IPC(強固工業電腦)挾營收利多，股價逆風高飛，樺漢、飛捷、振樺電、廣積、廣錠均收漲約2%。

樺漢(6414)5月營收84.24億元，月增3.13%，年增13.35%，主要係設計製造業務營收成長所帶動，符合先前預估。因系統整合、設計製造業務接單持續暢旺，目前樺漢在手訂單金額總計已超過1300億元，2022年業績展望佳，且預估營收將逐季成長，故法人維持對樺漢買進的投資建議，目標價給予246元。

樺漢前5月營收年增18.14%，5月、前5月營收表現再繳出改寫歷年同期新高。樺漢今年動能主要來自系統整合、設計製造，法人預估全年度營收將年增24.68%。其中，系統整合業務受惠於半導體廠積極增加資本支出，2022年以來接單持續暢旺，帆宣3月在手訂單金額已達600億元，預估2022年系統整合業務的營收年增49.50%。至於在設計製造業務的部份，受惠於金融/零售、博弈/彩票、工業網路安全等垂直市場需求熱絡，目前在手訂單已達250億元，預估2022年相關業務的營收年增19.28%。

飛捷(6206)5月營收5.75億元，年增51.55%、月增18.71%；前5月營收25.74億元，年增51.38%。飛捷訂單能見度已看到第四季，法人看好，第二季不管營收和獲利都可望比第一季樂觀，下半年同樣成長不俗，今年也可望比去年好，庫存天數估降至兩位數。不過今年逐季成長，仍須留意料況、貨櫃問題。而對於通膨壓力，公司目前沒有看到任何接單影響。

振樺電(8114)5月營收8.95億元，年增30.52%、月增1.69%；前5月營收44.36億元，年增33.55%。振樺電表示，集團監控物料、原物料價格，公司轉嫁能力也相對好，毛利率短期受到產品組合影響，出貨順暢後，將助益毛利。長短料問題，預計第三季會好一些，上海封控衝擊料況預計對五月營收影響最大，六月可能仍有餘波，但第二季營運看起來仍不錯，若沒出貨也會遞延至第三季，目前訂單能見度達九月，第三季有信心比第二季好，下半年缺料問題緩解，今年可望較去年審慎樂觀，不過仍需看出貨順暢與否。

廣積(8050)的轉投資廣錠(6441)尚未公布營收，廣積5月營收4.44億元，年減39.43%、月增13.90%；前5月營收23.18億元，年減6.44%%。下半年缺料狀況可望逐步緩解，出貨動能連動水漲船高，今年下半年營運逐季增溫在望。