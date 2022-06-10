晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公告5月合併營收1857.05億元，續創單月營收歷史新高。雖然外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能，但包括車用晶片、工業自動化、高效能運算（HPC）等需求續強，台積電產能利用率維持滿載，第二季營收表現有機會超越業績展望高標。

台積電先進製程及成熟製程產能全線滿載，5奈米及4奈米新增產能開出，加上平均晶圓銷售價格上漲，新台幣兌美元匯率趨貶，5月合併營收達1857.05億元，較4月營收1725.61億元成長7.6％，與去年同期1123.60億元相較成長65.3％，改寫單月營收歷史新高紀錄，累計前五個月合併營收8493.43.37億元，與去年同期5860.85億元相較成長44.9％，表現優於預期。

台積電表示，第一季的營收受惠於市場對於HPC運算及車用電子相關應用的強勁需求。邁入第二季，台積電預期雖然智慧型手機的季節性因素將影響部分成長幅度，然而HPC運算及車用電子相關應用的市場需求將持續支持台積電業績成長。