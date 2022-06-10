艾美特-KY（1626）10日召開股東會，代理主席、董事鄭立平指出，深圳舊廠改建遷移補償金1.5億人民幣已於第一季認列，分回1.2萬坪的不動產以出租優先、長期以出售為目標。大陸封城產能落後已漸追回，力拚上半年本業打平。

鄭立平指出，深圳舊廠改建艾美特將分回的不動產總值約7.5億元人民幣（含1.5億元拆遷補償金），由於疫情影響使鄰近地鐵完工延後一年多，因此採取較保守的策略，除了部分自用作為總部之外，對外招租，預估滿租後每年租金收入約1,000萬元人民幣，不過長期仍以處分為目標。

原物料及運費價格高漲，使去年艾美特每股淨損2.11元，鄭立平表示，今年原物料價格塑料已稍有回跌，不過大陸疫情封城及停工，影響深圳廠約1.5個月產能，今年商品價格約調漲5％，預期在大陸推出振興經濟措施下，消費市場將復甦，預期第二季本業將能出現小賺，今年上半年能夠損平，下半年將優於去年下半年。

艾美特主力產品為風扇及電暖器，其中風扇約占營收七成，在大陸市占率排名第二，電暖器約占二成多，而過去僅約占6％的小家電，將是近年研發重心，由於艾美特核心技術在馬達和扇葉產品，因葬新品研發以空氣改善、消毒殺菌的家用產品為主。

包括個人護理（如毛巾烘乾設備）、寵物產品（如寵物烘乾設備）和制冷產品（如小冰箱、啤酒機）為主，並輔助以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把和蒸足浴盆等，透過多元產品線平衡淡旺季落差。外銷方面，持續新客戶與新通路的發展，但因全球消費力下降目前保守看待。