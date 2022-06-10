以親子渡假飯店聞名的南方莊園渡假飯店，於111年7月1日起至9月11日推出小孩喜愛的「鐳戰特攻隊住房專案」，平日最低6,709元即可入住豪華客房雙人住宿。6/15快閃活動當日搶購，只需5,899元就能入住鐳戰特攻隊平日雙人住房專案。

鐳戰特攻隊平日雙人豪華客房住房專案，原價6,709元，6/15快閃活動只要5,899元。家庭客房平日2大2小住房專案，原價9,569元，6/15快閃活動僅8,499元就可入住。包含住宿一晚含早餐、聯誼會設施使用、南方餐廳精選組合餐、流體大頭熊鑰匙扣、美人魚變裝、Dino鐳戰賽。周五、周日旺日加價1,000元、假日加價2,000元，另在周六及周日晚餐免費升等戶外BBQ。鐳戰特攻隊活動於每日16:00-17:00準時開戰。各專案內容人數限制及房型請參考南方莊園官網鐳戰特攻隊方案，訂購快閃方案請至官網線上訂房頁面點選「鐳戰特攻隊限時搶購方案」。

南方莊園渡假飯店擁有1500坪的水療設施，5公頃的戶外綠地草坪，100坪的Dino親子遊戲館，在暑假期間更有滿滿的活動等待孩子們的到來，包括 16:00-17:00「鐳戰等你來挑戰」，17:00-20:00「暑假專屬園遊會」，讓孩子們在南方莊園能盡情放電、父母們也能享受假期。

2022年國旅補助方案，將於7月15日起開跑至12月15日止，消費者於平日（周日至周四）住宿合法旅宿，每次補助800元，若入住有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或有接種完整三劑疫苗者，可以再加碼補助500元，最高補助1,300元。（依政府公告為主）於6月15日快閃日搶購鐳戰特攻隊限時搶購方案，最高可省2,520元。