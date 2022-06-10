宜蘭縣外海的龜山島，因島上的401高地步道受雨勢影響，落石損毀步道護欄，東北角管理處從今天（10日）起暫時封閉步道，管理處將派員清理土石、修繕護欄，在確保遊客安全後，401高地步道預計在下周開放。

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