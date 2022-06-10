受雨勢影響 龜山島401高地步道暫封閉 15:362022/06/10 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山島401高地步道因落石損毀護欄，將暫時封閉步道，待修繕後重新開放。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣外海的龜山島，因島上的401高地步道受雨勢影響，落石損毀步道護欄，東北角管理處從今天（10日）起暫時封閉步道，管理處將派員清理土石、修繕護欄，在確保遊客安全後，401高地步道預計在下周開放。 影》酒後口角拚輸贏 台南歸仁兩派人馬街頭槍戰 互開35槍1死1傷 蘇貞昌稱防疫8400億元受國會監督 賴士葆：作賊喊抓賊 《電纜股》疫情影響房產 艾美特-KY深圳開發案先租後售 #40 #步道 #雨勢 #影響 #龜山島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》歸隊一軍首戰因雨喊卡 江少慶有心理準備 21:362022/06/09 體育 《其他電子》3大產品線接單旺 致茂H2動能看升 11:182022/06/10 財經 《觀光股》5月營收攀峰 揚秦樂登近1年半高價 12:582022/06/10 財經 竹縣大雨成災 康莊街擋土牆崩塌土石流入侵民宅 14:382022/06/09 生活 澤倫斯基盼中國發揮影響力 以結束戰爭 04:102022/06/10 焦點新聞 經濟藏三大變數 元大金H2五力齊發衝獲利 14:342022/06/10 財經 高金素梅勇闖前線揭「8400億預算真相」 羅智強吐一句網哭了 15:012022/06/09 政治 磺港漁港火燒船 消防出動19車40人搶救中 10:212022/06/09 社會 中職》本土王牌對決喊卡 富邦、統一之戰因雨保留 20:432022/06/09 體育 《國際經濟》日圓大貶 日舶來品漲逾40年高 12:082022/06/10 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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