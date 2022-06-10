基隆高中學生唐于田因為父親罹癌，就讀基中期間曾經沒錢買口罩、一天只吃一個便當果腹，學測後父親也離世，他還得將存下來的獎助學金支應父親的醫療費及喪葬費。但他學測考上了6所國立大學，感動了許多人。他考上的6所大學都祭出獎學金搶收唐于田，他10日送出志願表，選擇了花蓮東華大學。

唐于田表示，他非常感謝大家的關心、祝福，以及許許多多愛他、幫助他、給他鼓勵的人。很多人都關心他會選擇哪所大學，他在百般思慮後，選擇了東華大學。

唐于田說，他希望在大學的時候可以資管、資工雙主修，朝我有興趣的領域發展，在這些資源的評估之下，他選擇東華大學。他也對聯合大學、嘉義大學、屏東大學、台東大學、勤益科技大學的支持與鼓勵表達感謝。

基隆高中則是表示，在衡酌自身的興趣能力，充分了解各校各項的學術、生活等條件後，選擇以東華大學為未來第一志願就讀的學校，我們充分尊重與支持，也請學校往後多給于田關懷與照顧。

基隆高中也指出，在現今各級學校上，還有許多如同于田的孩子，在艱困的生活中以順處逆，在生命的逆境中力爭上游，也請社會大眾發揮大愛多予幫忙，可以透過捐款各校402教育儲育專戶來協助此類孩子安心就學。

唐于田最後也表示，他相信在這個世界上，不是只有他那麼辛苦，也相信這世界上努力生活奮鬥的人也很多。他說，他只是比較幸運，遇到基隆高中的老師們照顧我、陪伴我、幫助我，讓我在這三年的求學過程可以順利並且升上大學。他指出，基隆高中還有許多很辛苦的學弟妹，希望也可以幫助基隆高中學弟妹，讓這份社會的愛可以持續下去。