《Cheers快樂工作人》盤點五大「錢途」看好的產業，其中房仲產業具有高薪機會，且不問經驗和學歷，成為推薦給年輕人的熱門求職選項之一。年輕人看好房仲工作的高薪資機會，也反映在永慶房屋的年輕履歷量成長上。永慶房屋的數據指出，2022年1-5月總履歷量成長11%，其中26歲以下的年輕人履歷量相較去年同期更大幅成長21%，顯示房仲工作獲得越來越受到年輕求職者青睞。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，主要是因為薪資成長牛步的職場環境和物價高漲，再加上疫情衝擊許多產業，使得許多年輕族群的求職心態變得務實。具有高薪機會、未來發展持續看好的房仲工作因此成為許多社會新鮮人的求、轉職選擇。塗振宏指出，永慶房屋提供業務新人業界最優的收入保障和培訓制度，讓無經驗的年輕人能夠快速累積經驗值，度過相較辛苦的新人時期，也是年輕族群選擇永慶房屋的原因之一。永慶房產集團持續擴大服務版圖，2022下半年預計再招3000人，祭出優渥薪資和福利吸引求職者。

永慶提供業務2大福利、新人3大保證

針對新進業務同仁，永慶房屋提供三大新人保證：前9個月每月5萬收入保障；收入保障不須綁約，也不會巧立名目扣薪；提供業務新人360小時的教育課程和一對一師徒制。除了業績獎金之外，永慶房屋還額外提供每年每人最高250萬的「幸福成家基金」，以及「年度海外獎勵暨員工旅遊」給經紀人爭取。

永慶房屋「幸福成家基金」的資格不限年資和職級，只要自身業績達標就可領取，2021年永慶房屋已發出1億1千萬的幸福成家基金給經紀人。塗振宏表示，永慶房屋完整的薪獎福利制度，讓入職3年以上的經紀人有45%已成功買房！至於「年度海外獎勵暨員工旅遊」，則讓經紀人能夠攜帶家人朋友出遊，享受工作生活兩平衡的美好人生。

2021年永慶房屋發出1億1千萬的幸福成家基金給經紀人。入職3年以上的經紀人有45%已成功買房。(圖/永慶房屋提供)

「服務專員」成挑戰高薪房仲工作絕佳跳板

永慶房屋經紀人方奕凱表示，過去求學期間為了探索自身的職涯可能，他曾做過美食快遞、工地粗工和餐飲業外場等工作，但他發現自己的付出並沒有反映在收入上。後來得知房仲產業具有高薪機會，而且如果要返回餐飲業服務也相對容易，於是決定給自己一次挑戰高薪的機會，毅然決然轉職。而永慶房屋提供的前9個月每月5萬的收入保障對他來說是轉職保護傘，讓他不必擔心新人時期的表現。在永慶房屋完整的教育訓練，以及講求誠實的品牌優勢下，讓他轉職不到兩年，業績高達千萬，年收更是突破百萬！「要是早一點開始，我的收穫可能多更多！」

塗振宏表示，現今年輕族群對工作條件變得務實，也習慣透過實習了解工作內容和自身志趣相不相符。為了幫助年輕學子即早探索自己的職涯發展，永慶房屋提供大四學生「服務專員」的實習機會，月入36K，還有最高12K的季獎金可以爭取，且該職位不須背負業績壓力、工時正常穩定，還可以先行接觸業務工作，是年輕族群挑戰高薪房仲工作的絕佳跳板職位。若是發現房仲工作與志趣不符，也可以申請轉任集團內部其他職缺，或是持續在服務專員崗位上服務。