小甜甜布蘭妮（Britney Spears）和小12歲舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）愛情長跑6年，根據外媒報導2人在美國時間9日，在60多名親友的見證下低調完婚，天后瑪丹娜（Madonna）、茱爾芭莉摩（Drew Barrymore）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）都是座上賓。不過婚禮卻爆出意外插曲，小甜甜布蘭妮的前夫亞歷山大（Jason Alexander）闖入婚禮，掀起一陣混亂，最後被壓制離場，成為婚禮上最大的焦點。

小甜甜布蘭妮的前夫亞歷山大在Instagram開直播，全程紀錄他闖入婚禮的過程，他宣稱自己有受到邀請，一路從庭院翻牆進入室內，闖入布蘭妮位於加州的豪宅，最後被警衛攔下制服，並壓制在地由警方帶走。期間亞歷山大不斷大吼：「她是我的第一任，也是唯一的妻子」、「我要毀了她的大日子！」

外媒《TMZ》拍攝到這驚險的瞬間，亞歷山大被壓制在地，由於動作太激烈，亞歷山大還露出了紅內褲，場面相當難堪；布蘭妮的律師羅森加特（Mathew Rosengart）向外界證實此事，透露亞歷山大已經被捕，而布蘭妮似乎受此影響倉皇離開婚禮現場。

據悉亞歷山大和布蘭妮是青梅竹馬，兩年2004年1月在拉斯維加斯結婚，但短短55小時後便離婚了，此事成為布蘭妮被媒體嘲笑的黑歷史。不過亞歷山大在先前「解放布蘭妮」活動中力挺女方，並透露兩人一直有聯繫，這次闖入婚禮的行動，讓許多粉絲為布蘭妮抱不平，認為都已經是過去式了就應該放手。