桃園市長鄭文燦說明疫情，桃園10日新增6081例，針對學校6月13日恢復實體課程，鄭文燦說，師生1人染疫，全班停止實體上課3天。另11日開設25處社區接種站，呼籲民眾踴躍接種。

鄭文燦表示，重症照顧上，由11家責任醫院負責，目前專責1332床，使用38.4％，ICU開設59床，使用38床，還有21床。另因醫院、診所投入防疫，社區醫療採檢站慢慢減少，回歸醫院、診所體系。

鄭文燦也說，11日開設25處社區接種站，採隨到隨打，提供成年人、兒童BNT疫苗，未成年人要有家長陪同，接種長者60歲以上可以使用免費愛心計程車，還額外贈送2快篩、700元禮券。

鄭文燦又說，有關長者第4劑，第3、4劑需間隔5個月，桃園長者預估6月中下旬陸續期滿，會用造冊安排接種，至於兒童疫苗，根據中央數據，桃園5至11歲，已經到達66.3％。若扣除2萬多確診染疫、尚未上傳者，覆蓋率超過8成。

因應學校6月13日恢復實體課程，鄭文燦說，教育局已經完成防疫指引公布，未來還有師生染疫，1人染疫全班停止實體上課3天，確診師生人數，隔離中2697人。教育局長林明裕說，各級學校1人確診，全班自主應變3天，3天滿必須快篩陰性恢復到校，在職員工飲水、用餐、游泳都要戴著，若運動競技選手裁判，比賽期間可以脫下，其餘戴口罩。

林明裕也說，學校大型活動希望暫緩辦理，室內場地原則暫停外借，但也授權單位自行評估借用單位防疫措施，室外場地可以借給民間單位、民眾使用，學校跨班、跨校交流，要有防疫措施，。