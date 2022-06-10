邱宇辰（左起）、郭泓志、王品澔、潘君侖、邱勝翊、晏柔中挑戰划龍舟。（好看娛樂提供） 郭泓志挑戰划龍舟。（好看娛樂提供）

《全明星觀察中2》由郭泓志領軍與兄弟組王子邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔。7人一同入住民宿，接受24小時不間斷任務。本周冬山河龍舟隊下戰帖嗆說：「明天下午在此恭候各位敢來嗎？」眾人聽到驚訝不已，除了臨時接招之外也聽說對方很強，在小組會議中郭泓志俗辣秒回：「我們拒絕他們好了！」但後來考量輸人不輸陣，逐漸喚醒運動家精神，前往約定地點。

眼見對手實力太堅強，邱宇辰和潘君侖還怯場說：「我們只是路過（不是來接戰書的），就在這時因為之前身體不適的吳心緹精神奕奕地出現，鼓舞了大家於是換上龍舟的配備接受挑戰。七人一上船就鬧哄哄一開始是船頭喬不正，然後吳心緹跟郭泓志說：「郭哥你身體不正，近來一點！」不料郭泓志回說：「奇怪，妳幹麻看我屁股？」最後連王子也看不下去發表感言說：「天啊，這是什麼雜牌軍！」在七嘴八舌你來我往的練習過程中比賽即將展開。

《觀察中2》精彩連連日前釋出彩蛋王品澔下廚烹煮祖傳回鍋肉一度找不到冰糖，郭泓志在旁出主意：「用我們吃的花生糖，丟下去糖就融化了。」王品澔一臉疑惑看著郭泓志心裡想說：「郭哥講的是真的，還是垃圾話？」最後祖傳回鍋肉完成，獲得大夥的認同一下就掃盤完食。《全明星觀察中2》每周日晚8點於台視首播，晚10點於myvideo上架。