世界上唯一不變的就是「變化」，面臨不斷且越來越快速的變化，當進退失據、慌亂時，如何安定自己的心？有「公關教母」之稱，世紀奧美公關及影響力學院創辦人丁菱娟，6月9日在佛光山惠中寺未來與希望講座中，以「在變動中完成自己」為題，闡述科技時代，如何因應快速的變化，完成自己的人生夢想。

有「公關教母」之稱，世紀奧美公關及影響力學院創辦人丁菱娟，在佛光山惠中寺未來與希望講座中，以「在變動中完成自己」為題，闡述科技時代，如何因應快速的變化，完成自己的人生夢想。(圖/佛光山惠中寺提供)

丁菱娟表示，這兩年的疫情，讓變動更加明顯，許多行業都受到影響，甚至有百年企業一夕崩盤，但同時也有逆勢成長的新契機，例如新科技促進電商興起，實體店鋪萎縮。既然「變」是常態，那就要改變心態，以平常心接受新事物。何謂老？老不是年齡上的遞增，不再好奇，不再學習新事物，就是老了，所以要摒除「看不見、看不起、看不懂、來不及」的心態。

有人問：這是最壞的年代？還是最好的年代？丁菱娟說「存乎一心」，不要只看到困境，還要看到機會，比如有企業利用疫情這2、3年，順勢作數位轉型，運用新科技、新概念，如加速電商服務、發展新型商業模式、遠距工作等，反而讓企業有更好的願景。所以每個年代都有其條件與機會，要打開心胸接受，面對更多的可能性。

「世界一直在變，沒有人會在原地等你」，要以謙卑的心面對。丁菱娟提到，由於世界快速的變動，現已是T型人才崛起的時代，除了專業的硬實力，也要培養與具備「創意、批判性思考、自我管理、社交智慧、注意力管理」等軟實力的全方位能力，不能只滿足於一種能力。遠距能力、數位能力、溝通協調及跨界、斜槓能力尤為重要。

丁菱娟也提醒家長，不要用自己有限的想像力，去侷限小孩的未來，而要欣賞年輕人的創意。年輕人忙與茫的原因，是因為不清楚自己要什麼，及對未來的不確定性。所以首先需要確定自己要什麼？不吝給年輕人機會及嘗試、摸索的時間，讓他找到有興趣與擅長的事。

丁菱娟提出學習與成長五大心法，一、找到一個欣賞、尊敬的典範，先從模仿開始。二、保持好奇心，不斷問為什麼?只能這樣嗎？沒有更好的嗎？三、別想太多，想太多會阻礙行動；做，就對了。行動力比想像力更重要，夢想因實踐而偉大。四、找到最有興趣的那件事，然後持續做。五、持續的力量。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師丁菱娟（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

丁菱娟表示人生的上半場是在追求成就感，下半場則是追求意義感。她將人生分為三階段，第一人生是追求學業成功，第二人生是追求事業成就，50歲之後的她邁入第三人生，她給自己一個目標，一年學習一樣新事物，做自己沒做過、不敢做的事。人生很短，有夢就不平凡。也因為有變、有起伏才有滋味，所以要放棄對一帆風順的生活的憧憬，迎接起起伏伏的人生。她期盼每個人在起起伏伏的人生中，都具有乘風而起的能力。