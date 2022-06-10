新北市中和區一名25歲侯姓女子在閨蜜牽線下結識初戀男友，8年以來雙方從未見面。（警方提供／李奇叡新北傳真）

起初兩人先用Yahoo即時通聯絡，後續再換到Line上聊天，「關男」以各式理由要求侯女匯款。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區一名25歲侯姓女子在閨蜜牽線下結識初戀男友，8年以來雙方從未見面，對方還陸續向她借錢，金額高達12萬。直至2人論及婚嫁，侯女家人獲悉後察覺有異，報警追查，才得知這名「男友」竟然就是侯女的閨蜜，憤而提告。

25歲侯姓女子和26歲的陳姓女子是高中同學，兩人情誼深厚，陳女得知侯女想要戀愛，主動幫忙介紹一名「關姓男子」和侯女聯絡，侯女果然墜入情網，起初兩人先用Yahoo即時通聯絡，後續再換到Line上聊天。

這段遠距離網戀一談就是8年，過程中侯女曾多次提出見面要求，「關男」皆以工作忙碌等各式理由搪塞。侯女不覺有異，去年6月對方透露結婚意願，陸續以「送禮給家人」、「幫忙負擔開銷」、「結婚基金」等由向她索取款項，金額高達12萬元。

後來侯女家人獲知結婚消息，要求侯女約出「關男」討論時，才得知兩人8年以來從來沒見過面，驚覺不妙，急忙說服侯女報案，侯女這才得知原來「關男」就是自己的閨蜜，憤而提告詐欺。

陳女到案坦承不諱，但宣稱是為了自己的閨蜜著想，才選擇自己扮演「關男」的角色，向侯女要求匯款絕非為了詐財，會匯還侯女，但警方仍依詐欺罪嫌，將其函送新北地檢偵辦。