最新媒體民調顯示，蔡總統施政滿意度，不滿意48％、滿意者僅36％，這是蔡總統連任以來，滿意度新低點。民眾黨立委蔡壁如今天表示，過去政府一直講超前部署，結果要快篩沒快篩，兒童疫苗也沒事前準備，最近本土確診數、死亡數創新高，指揮中心乾脆裁撤算了，民怨沸騰都反映在民調。

根據《TVBS》昨天公布的最新民調指出，民眾對蔡總統滿意度僅36％，不滿意高達48％，是蔡總統連任兩年來最低點；行政院長蘇貞昌的不滿意度也高達53％，總統跟行政院長滿意度都呈現死亡交叉。

蔡壁如表示，過去蔡政府一再宣稱超前部署，現在回頭看都是一場空，需要快篩沒有快篩，兒童疫苗沒有先準備好，老人疫苗覆蓋率低，抗病毒藥物更沒有準備好，如今大染疫時代，每天確診數不斷攀升，死亡數也創新高，因此民怨都有反映在民調。

蔡壁如批評，疫情指揮中陳時中常常遇到問題說法反覆，像是染疫者遺體24小時火化，1922是外包無法負責任，事情做得好都是陳時中的功勞，做不好就開始胡言亂語甩鍋，每天講的回應都不一樣，乾脆把指揮中心撤掉算了。