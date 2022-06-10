鋼鐵龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)5月營收分別寫下歷史第3高、次高，前5月營收雙雙登同期新高。兩檔股價低檔中雙雙回穩，中鋼收持平、穩住5日線，中鴻近日徘徊在32元低迷，周五股價跌幅收斂。

中鋼5月營收434.82億元，年增9.48%、月減4.24%，創下歷史第3高、同期新高；前5月營收2041.04億元，年增17.00%，同登歷史同期新高。中鋼單月出貨量達82.5萬公噸，含旗下中龍鋼鐵合計數達113.7萬公噸，優於規劃目標。

中鴻5月營收54.76億元，年增20.34%、月減7.08%，單月營收僅次4月的新高紀錄，創下歷史次高、同期新高；前5月營收237.82億元，年增22.63%，同登歷史同期新高。中鴻5月熱軋、冷軋、鍍鋅烤漆及各項鋼管出貨量達19.4萬公噸，逼近20萬公噸，若4月扣除遞延出貨鋼材部分(近3萬公噸)，實際5月與4月出貨量相當，顯示內銷市場的提貨熱度不減。外銷方面，全球各國製造業仍處擴張，鋼材需求穩定，6月出貨量力拚18.5萬公噸，一旦疫情、通膨等負面因素緩解後，激勵下游提貨意願，下半年鋼市將朝正向發展，出貨情況也會跟著好轉。