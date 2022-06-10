嘉義國中榜首林侑葶（左二）、楊沂霏（左三）認為分配好時間、規律作息能提高學習效益。（廖素慧攝）

大業國中榜首蘇芷圓表現優異，校長陳明君、校友會理事長熊千綺放鞭炮慶賀。（廖素慧攝）

國中會考成績出爐，嘉義市民生國中施力誠、大業國中蘇芷圓、嘉義國中林侑葶及楊沂霏等4人都拿到5A＋＋作文6級分，施力誠從爬山體認到作文題目「多做多得」的真諦；民生國中校長張金龍認為，此次作文題目淺顯易發揮卻不容易拿高分。

蘇芷圓的母親是新住民，周末到菜市場幫忙母親擺攤賣菜，愛看武俠小說，是金庸迷，打下閱讀基礎，國中3年都沒有補習，上課勤做筆記，課後複習，規律作息，她會考進入考場前，特意跟老師握手，認為有加持效果，果然如願考到榜首。

林侑葶國樂班、數資班雙修，擅長柳琴，沒有補習，課前預習、上課認真聽講、課後複習，按部就班跟學校進度，曾榮獲全國音樂比賽特優、嘉義市科展生活應用科第1名，她說，做好時間分配，認真讀書、盡情玩樂，生活充實又繽紛。

楊沂霏念數資班，是班上的「小太陽」，熱心幫忙同學及老師，沒有補習，自律踏實地跟著學校進度學習，持續努力不懈，異軍突起，考出榜首佳績。

施力誠從小跟爸媽親近大自然、爬山、種植物、飼養昆蟲，興趣多元，他說，爬山領隊常常會主動為山友服務、分享見聞、爬山技巧及用品用法，他把這些寫成作文「多做多得」。

民生國中何承祐考5A＋＋，他說，當衛生股長讓他感受到「多做多得」的意義，由於疫情改成線上教學，他按老師的指引上課、做題目，沒有鬆懈，學習成績仍保持最佳狀態。

張金龍表示，民生國中今年有571人參加會考，有188人、約3分之1達嘉中、嘉女錄取門檻，成績比去年優異。

嘉義國中校長陳仁輝表示，有14人考取5A，有121人、約37.81％達嘉中、嘉女錄取標準，作文6級分以上人數有19人、5級分以上148人約55％，再創歷年佳成績。

大業國中校長陳明君表示，今年有3成學生作文達5、6級分，整體成績突飛猛進。