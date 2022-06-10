台北富邦銀行昨(9日)受邀參加財訊舉辦的「數位科技升級 開放金融新商機」智慧金融論壇，北富銀數位金融總督導、資深副總周郭傑分享在數位金融趨勢下，北富銀致力優化行動金融，並以客戶為核心的經營模式，持續拓展場景金融、掌上金融以及數位理財，帶動北富銀近年行動用戶年成長率皆達兩位數。

2021年國內行動支付普及率突破7成，預計2025年普及率可達9成；2021年底數位帳戶數更超過千萬戶；另根據統計數據網站Statista，2021年全球數位理財服務的總資產規模為1.8兆美元，預計至2024年將成長達3兆美元。從各項數據指標急速成長，顯見行動金融的成長已勢不可擋。

北富銀顛覆以往數位金融服務以產品導向思維的發展策略，聚焦於用戶體驗優化、數位理財經營，建構以客戶為核心的CPC（Customer、Product、Channel）經營模式，串聯起客戶、產品與通路的體系。北富銀從數位客群痛點需求出發，推出符合客戶需求的數位金融產品與服務，並以虛實整合的通路策略，攜手合作夥伴不斷拓展應用場景，讓消費者能輕鬆體驗、加倍有感，形塑更美好的數位生活。

行動金融最大的挑戰在於客戶使用場景不斷改變，北富銀攜手LINE、台灣大哥大、momo等夥伴，以金融生態圈的力量為消費者打造生活輕金融服務。包括和LINE合作，實現一鍵綁定LINE PAY、開啟刷卡通知、設定信用卡暱稱；聯手台灣大哥大打造一站式電信金融體驗，整合用戶電信資訊的一鍵申辦信用卡及數位存款帳戶、電信認證、升級簽帳卡、社群轉帳；和momo合作推出富邦momo卡，透過APP一鍵「核卡、綁卡、消費」秒核秒綁無斷點，享受購物超輕鬆。北富銀成功運用「一鍵服務」串接服務連動，以各種一鍵式的便利服務內容，讓消費者輕鬆體驗各類生活輕金融服務。

針對數位存款帳戶的拓展，北富銀鎖定年輕客群，透過奈米存享2％高利、年輕化卡面及夢想月月存專案，化身年輕世代圓夢人生的最強後盾。北富銀打造全方位的特色化金融服務，透過行動銀行APP滿足用戶日常金融服務需求，舉凡存匯、投資、信貸、信用卡、投保等，是消費者生活中最實用的好幫手。此外，在北富銀各項熱門掌上金融服務中，線上基金服務「基金好神選」透過熱門指標協助客戶依其需求選擇基金，尤其受到客戶青睞，北富銀線上基金服務2021年使用人次突破61萬，年成長率達114％。

為了讓消費者能透過數位理財累積資產，北富銀於2019年與英國最大線上資產管理公司Nutmeg攜手推出「奈米1號」全球ETF數位理財服務，以數位演算法為核心，追蹤全球資本市場的變化，為投資者提供穩定和可持續的投資回報，且奈米投獨創的切小股（fractional shares）交易分割技術，讓投資人只要投入35美元或1千元台幣即可擁有多檔ETF投資組合。2022年新推出以台幣計價的「奈米2號」新增邊刷邊投功能，提供刷卡回饋金累積達指定門檻便可從帳戶直接投入數位理財，有助於小資族群持續培養投資理財的習慣。

周郭傑表示，數位創新要讓民眾有感才有意義，因此數位金融服務的設計仍需回歸金融服務本質以及消費者實際需求。北富銀一向和客戶站在一起，透過虛實整合的金融服務，增加生活場景互動及深度接觸，藉此創造最佳使用體驗，提升客戶生活價值。未來北富銀將持續用心傾聽消費者需求，發展結合普惠金融和場景金融的數位金融服務，為消費者打造更便利優質的體驗，以成為數位金融新典範為目標。