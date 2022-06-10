今年11月21日開幕的卡達世界盃足球賽，32支參賽隊伍已經有30隊出列，剩下兩個名額將在台灣時間下周凌晨的跨洲附加賽產生，不過今天出列的30隊又傳出異動消息，據英國知名媒體《太陽報》最新揭露，厄瓜多有極大機率被踢出名單內，因為他們曾在資格賽派上違規球員，取而代之的將會是同屬南美洲的智利！

FIFA reportedly concluded that Byron Castillo was born in Colombia and are set to mark every game he played in as a 3-0 Ecuador loss.



Chile would therefore gain 5 extra points and an 8-goal swing to move from 7th to 4th, above Peru on goal difference.https://t.co/ul1lZYOOJo — Sam Street (@samstreetwrites) June 9, 2022

最近威爾斯加入世界盃32強列車，剩下兩個名額也快出爐，14日先由澳洲迎戰秘魯，15日則由哥斯大黎加對壘紐西蘭，而今天英媒卻傳出震撼消息，已經在32強名單內的南美洲國家厄瓜多將會被逐出，此前智利就以厄瓜多使用違規球員對FIFA提出上訴，因厄瓜多球員卡斯提約(Byron Castillo)涉嫌造假國籍。

據墨西哥電視台《TV Azteca》報導，代表智利的律師已找到卡斯提約造假國籍證據，指出他其實是哥倫比亞人，偽造身份取得厄瓜多國家隊參賽資格，更表示厄瓜多對此也早知情，要求FIFA將卡斯提約有出場的資格賽結果取消，若最後違規屬實，比賽結果都將自動判定為對手以3：0獲勝，厄瓜多資格賽成績也會因此掉出南美洲區前4。

而提出指控的智利會成為最大受益者，排名有望從第7升到第4，取代厄瓜多加入世界盃32強，這也難怪智利會如此不滿，早早就向FIFA反應了這件事。以目前態勢來看厄瓜多有極大機率被逐出世界盃，不過FIFA還未正式公告，智利想成功竄位還要等等，而若一切順利，他們將加入A組，裡面有地主卡達，另外還有塞內加爾和荷蘭。