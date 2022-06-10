新北蘆洲地下停車場傳火警 1車突起火消防急撲滅 15:452022/06/10 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北蘆洲地下停車場傳火警 1車突起火 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市蘆洲區一處地下停車場，有輛汽車突然因不明原因起火，目前消防隊已經趕抵現場救災，火勢已經被控制，目前沒有傳出傷亡消息。 西門健康立體停車場 7月底啟用 台64線2寶馬追撞 一車側翻1死1命危 磺港漁港火燒船 消防出動19車40人搶救中 #地下停車場 #起火 #蘆洲 #一車 #新北市蘆洲區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金沙國小地下停車場動土 改善金門停車窘境 16:472022/06/08 社會 鳳山運動園區地下停車場完工啟用 10:292022/05/24 區域情報-高雄 運毒漁船突起火 檢不排除洩憤縱火 04:102022/06/10 地方新聞 重新橋機車道區間測速 首日當機 04:102022/06/09 地方新聞 基隆暗夜大火 自小客車遭火舌吞沒 消防隊急撲滅無傷亡 23:482022/06/02 社會 鳳山運動園區地下停車場完工 耗7.2億提供614格車位 20:132022/05/23 寶島 北市內湖鐵皮倉庫火警 警消搶救中 12:402022/05/30 社會 新北醬玩／賞秀麗十分瀑布 搭火車漫遊菁桐老街 12:072022/05/30 生活 彰化延平公園地下停車場基礎灌模 創紀錄 04:102022/05/29 地方新聞 新北重新橋機車道區間測速 全台首設 04:102022/06/03 生活新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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