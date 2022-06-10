台北市長柯文哲今赴市議會備詢，民進黨議員簡舒培質疑，柯上任後增加的4名富邦獨董竟都持有民眾黨證，更有消息指出，其中一名獨董端木正還對外透露，自己從富邦拿的酬金全繳回民眾黨，她痛批民眾黨寄生開大絕，難道富邦金庫通黨庫？柯文哲則說自己不知此事，並要簡將歷年獨董背景列出來，怒嗆「有多少民進黨的！」

簡舒培指出，柯文哲上任時曾說市府人事應公開遴選，還酸國民黨過去都在酬庸，並要求財政局針對富邦金控獨董任用、遴選訂出規則，若比較現有席次，相較前朝馬英九的1席、郝龍斌的5席，柯硬是比人家多出4席，共計9席，其中各有2席在富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險，富邦證券則僅有1席。

簡舒培表示，市府推派獨董時須依照中央法規，提出的人選要符合相關專業的科系講師以上或持有專業證照，否則就要有法官、檢察官及律師等國家資格，上任後要協助考核營運報告，並出席董事會討論營運計畫、財務報表、內控機制修正與訂定和重大財務等等。

接著簡舒培要柯文哲說出，9名富邦獨董中有多少人有民眾黨證，柯回應「應該是周鐘麒、端木正、賴祥蔚應該沒有」，遭簡舒培打臉，富邦金控賴祥蔚是前民眾黨中評委，富邦人壽周鐘麒為民眾黨員，富邦產險的孫智麗和富邦證券的端木正也皆為2020年民眾黨不分區立委，她怒斥柯身為民眾黨主席竟說謊、搞失憶。

簡質疑，柯比郝多4席獨董，結果爭取來的都是民眾黨員，「賴祥蔚是管傳播的他有金控專業嗎？周鐘麒做過很多獨董但都跟金控無關，孫智麗是跟生技研發有關，端木正更不知道在幹嘛。」檢視歷年富邦金控與子公司開罰狀況，2018年被罰1260萬、2021年2300萬、2022年逾3000萬，顯見市府獨董沒有扮演自己的角色。

簡進一步批評，目前市府所有的派遣機制都變成「柯文哲的遮羞布」，批評民眾黨不止寄生國會、北市府，甚至連富邦金庫都寄生，議會要求市長多增加4席獨董，質問柯在沒有民眾黨時都能找相關人員來當，結果有民眾黨後卻都安插黨員進去

柯文哲爆氣回擊，如果要這樣說，國營事業裡面有多少是民進黨籍，裡頭就新潮流派系的人最多，所以這件事他不想回答和辯論，還反問簡為何不列出具有民進黨席的人，「為什麼不說張景森，你從2016年一條一條列出來，有多少民進黨的！」、「沒有民眾黨的時候都是民進黨在當的！」

簡對此不以為然，要求柯自己做的事情、自己承擔，不要推卸責任，質疑為何市府未將遴選紀錄交給議員，說好的公開透明呢，柯文哲不耐表示，一定有會議紀錄，並語帶怒氣的說，也會把自己怎麼提名民進黨的事情全部公開，「可以啊沒問題！」並承諾1個禮拜內會查出。

另外，根據富邦金控獨立董事薪資捐贈規則，除按月支領15萬報酬和3萬元車馬費，其餘皆要在每年12月底前全部捐贈給市府相關團體，但簡舒培質疑，端木正曾對外透露「跟富邦拿的酬金都要捐給民眾黨」難道富邦金庫通民眾黨庫？柯則說自己不知道此事。

財政局長陳家蓁澄清，目前所有獨董都有依規定捐贈，由於法規規定不能捐給跟利益相關的團體，因此市府都有檢核是否有人捐給政黨，目前沒有這樣的事情，簡舒培則要求市府繼續追查，到底這些獨董設置有無符合規定，並落實廉能政府在1周內把獨董會議記錄全部公開。