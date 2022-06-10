黃嫌偷錢水當場被廟公逮正著，想跑也跑不掉。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄大寮區一間有供奉虎爺的宮廟，近期錢水短少，引起廟公特別注意，果然日前發現一名男子鬼鬼祟祟的跑到廟裡，竊走約60元的錢水，廟公趕緊將人攔下通報警方，這名黃姓男子一開始先狡辯沒偷，只好說是向虎爺公借用零用錢，但馬上遭廟公打臉，廟公表示廟方並沒有提供借錢服務，警方隨即依竊盜現行犯將人逮捕。

林園分局昭明派出所1日接獲報案，指稱在大寮區鳳林一路一間宮廟有小偷，抵達現場時50多歲的黃姓嫌犯已經被廟公一把抓住逃不了，經警方了解，該宮廟近一個月內，多次發現虎爺的錢水短少，家住隔壁的廟公也特別注意出入人員的狀況，當天發現一名男子鬼鬼祟祟地進入廟內，拿走香案下虎爺公的錢水，於是趕緊將他攔下並通報警方。

一開始黃嫌還試圖狡辯沒有偷錢，但手中的濕漉漉的60多元硬幣讓他賴不掉，只好改說是向虎爺公借用零用錢，但馬上遭廟公打臉，但其實黃嫌身上也不是沒錢，但為何還要偷零錢也令警方無法理解，隨即依竊盜現行犯將他逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送檢察署偵辦。

民間信仰中虎爺旁常可看到一個碗裝著水，水中有許多硬幣，就是「錢水」，發展出跟虎爺換錢水的習俗。由於林園、大寮地區有多間宮廟，但有些地處偏僻，偶有竊嫌趁四處無人之際進入行竊，警方說，所幸這次廟公反應機警，迅速到場後在最短時間內將犯嫌緝捕。